سعر بيتكوين Bitcoin يتراجع لكن و المزيد من السلبيات تظهر

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يقوم سعر بيتكوين Bitcoin بتعزيز الخسائر فوق منطقة الدعم البالغة 8000 مقابل الدولار الأمريكي.
من المرجح أن يكافح السعر بالقرب من مستويات المقاومة 8150 و 8220 دولار.
هناك قناة صاعدة رئيسية أو نمط إشارة هبوطية يشكل دعم بالقرب من 8060 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.
قد يواجه التصحيح الصعودي نحو 8220 و 8280 دولارًا رغبة قوية في البيع.
يقوم سعر البيتكوين بتعزيز الخسائر مع التحركات التصحيحية مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، لا يزال BTC يواجه موجة البيع عند كل ارتفاع و قد يواجه موجة بيع كبيرة إذا قفزت نحو 8220 دولار و 8280 دولار.
تحليل سعر بيتكوين Bitcoin
بعد انخفاض حاد ، وجد البيتكوين دعمًا بالقرب من مستوى 8000 دولار. تم تداول BTC بأدنى سعر يصل إلى 7800 دولارًا وهو يعمل حاليًا على توحيد الخسائر أقل بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.
كانت هناك موجة تصحيحية أعلى من 8080 دولار و 8100 دولار. ارتفع السعر فوق مستوى المقاومة 8150 دولار. على الرغم من ذلك ، كافح السعر للبقاء فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 8630 دولار إلى 7990 دولار.
في البداية ، يتداول السعر بالقرب من 8100 دولار ، مع وجود مقاومة فورية بالقرب من مستوى 8150 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستويات 8200 دولار و 8220 دولارًا ، وفوق ذلك يمكن أن يختبر البيتكوين منطقة المقاومة البالغة 8300 دولار.
تقع المقاومة المتوسطة بالقرب من مستوى 8280 دولار ومتوسط الحركة البسيط 100 ساعة. للانتقال إلى منطقة إيجابية ، يجب أن يستقر السعر فوق مستوى المقاومة البالغ 8300 دولار و المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.
علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 8630 دولار إلى أدنى مستوى 7800 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 8310 دولار ليكون بمثابة مقاومة.
بالمقابل ، قد يواجه السعر صعوبة في الصعود فوق مستويات المقاومة 8150 و 8220 دولار . على الجانب السلبي ، يوجد دعم أولي بالقرب من مستوى 8060 دولار. الأهم من ذلك ، هناك قناة صاعدة رئيسية أو نمط العلم الهبوطي يتشكل مع دعم بالقرب من 8060 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.
وبالتالي ، فإن الاختراق الهبوطي دون دعم القناة بالقرب من 8060 دولار سيؤدي على الأرجح إلى دفع السعر نحو الأسفل. أخيرًا ، يمكن أن يؤدي الاختراق الهبوطي إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 8000 دولار إلى فتح الأبواب للانخفاض نحو منطقة الدعم البالغة 7400 دولار.
بالنظر إلى الرسم البياني ، من المحتمل أن يشكل سعر البيتكوين نمط انهيار آخر مع دعم بالقرب من 8060 و 8000 دولار. من ناحية أخرى ، يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى اكتساب زخم أعلى من 8220 دولار و 8300 دولار لعكس النظرة الهبوطية الحالية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.