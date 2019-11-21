سعر بيتكوين Bitcoin يتراجع لكن و المزيد من السلبيات تظهر

يقوم سعر بيتكوين Bitcoin بتعزيز الخسائر فوق منطقة الدعم البالغة 8000 مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يكافح السعر بالقرب من مستويات المقاومة 8150 و 8220 دولار.

هناك قناة صاعدة رئيسية أو نمط إشارة هبوطية يشكل دعم بالقرب من 8060 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

قد يواجه التصحيح الصعودي نحو 8220 و 8280 دولارًا رغبة قوية في البيع.

يقوم سعر البيتكوين بتعزيز الخسائر مع التحركات التصحيحية مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، لا يزال BTC يواجه موجة البيع عند كل ارتفاع و قد يواجه موجة بيع كبيرة إذا قفزت نحو 8220 دولار و 8280 دولار.

تحليل سعر بيتكوين Bitcoin

بعد انخفاض حاد ، وجد البيتكوين دعمًا بالقرب من مستوى 8000 دولار. تم تداول BTC بأدنى سعر يصل إلى 7800 دولارًا وهو يعمل حاليًا على توحيد الخسائر أقل بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

كانت هناك موجة تصحيحية أعلى من 8080 دولار و 8100 دولار. ارتفع السعر فوق مستوى المقاومة 8150 دولار. على الرغم من ذلك ، كافح السعر للبقاء فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 8630 دولار إلى 7990 دولار.

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في البداية ، يتداول السعر بالقرب من 8100 دولار ، مع وجود مقاومة فورية بالقرب من مستوى 8150 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستويات 8200 دولار و 8220 دولارًا ، وفوق ذلك يمكن أن يختبر البيتكوين منطقة المقاومة البالغة 8300 دولار.

تقع المقاومة المتوسطة بالقرب من مستوى 8280 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. للانتقال إلى منطقة إيجابية ، يجب أن يستقر السعر فوق مستوى المقاومة البالغ 8300 دولار و المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 8630 دولار إلى أدنى مستوى 7800 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 8310 دولار ليكون بمثابة مقاومة.

بالمقابل ، قد يواجه السعر صعوبة في الصعود فوق مستويات المقاومة 8150 و 8220 دولار . على الجانب السلبي ، يوجد دعم أولي بالقرب من مستوى 8060 دولار. الأهم من ذلك ، هناك قناة صاعدة رئيسية أو نمط العلم الهبوطي يتشكل مع دعم بالقرب من 8060 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

وبالتالي ، فإن الاختراق الهبوطي دون دعم القناة بالقرب من 8060 دولار سيؤدي على الأرجح إلى دفع السعر نحو الأسفل. أخيرًا ، يمكن أن يؤدي الاختراق الهبوطي إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 8000 دولار إلى فتح الأبواب للانخفاض نحو منطقة الدعم البالغة 7400 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من المحتمل أن يشكل سعر البيتكوين نمط انهيار آخر مع دعم بالقرب من 8060 و 8000 دولار. من ناحية أخرى ، يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى اكتساب زخم أعلى من 8220 دولار و 8300 دولار لعكس النظرة الهبوطية الحالية.