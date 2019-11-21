سوق التشفير قد يتراجع إلى 200 مليار دولار: تحليل سعر BCH ، XLM ، EOS ، TRX

يقع إجمالي سوق التشفير حاليًا في منطقة هبوطية تحت مستوى المقاومة عند 220 مليار دولار.

يتم تداول سعر البيتكوين فوق مستوى دعم 8000 دولار ويظل معرضًا لخطر المزيد من الخسائر.

يقوم سعر BCH الآن بتوحيد الخسائر دون منطقة المقاومة 250 دولار.

سعر EOS آخذ في الانخفاض ويقترب من مستويات الدعم 3.05 دولار و 3 دولار.

انخفض سعر ستيلار XLM بأكثر من 2% وهو الآن أقل من مستوى الدعم 0.065 دولار.

انخفض سعر ترون TRX بالقرب من 4 % ويتم تداوله بالقرب من دعم 0.0165 دولار.

تحليل سعر BCH

في الآونة الأخيرة ، انخفض سعر BCH بشدة دون منطقة الدعم البالغة 265 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. كسر السعر حتى مستوى الدعم 250 دولار وتداول بالقرب من 235 دولار. يعمل هذا الزوج في الوقت الحالي على توحيد الخسائر فوق 240 دولارًا ويواجه مقاومة قوية بالقرب من مستويات 250 و 255 دولارًا.

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المقاومة الرئيسية هي الآن بالقرب من مستوى 265 دولار. على الجانب السلبي ، يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 235 دولار ، والذي دونه يمكن أن يختبر السعر مستوى 225 دولار.

تحليل أسعار XLM، EOS و TRX

انخفض سعر EOS بشكل حاد في الأيام القليلة الماضية وكسر العديد من الدعم الرئيسي بالقرب من 3.5 و 3.35 دولار. يتداول السعر الآن في منطقة هبوطية ويقترب من مستويات الدعم 3.05 دولار و 3 دولار. الاختراق الهبوطي دون 3 دولار قد يدفع السعر نحو 2.85 دولار.

قلص سعر XLM معظم مكاسبه من أعلى بكثير من مستوى 0.07 دولار وانخفض الآن أقل من 0.0168 دولار. كسر سعر XLM مستوى الدعم 0.065 دولار ويبدو أنه من المحتمل أن يختبر منطقة دعم 0.062 دولار. على الجانب العلوي ، قد يكون 0.0665 دولار بمثابة مقاومة.

واجه سعر ترون زيادة في ضغط البيع بعد أن كسر منطقة الدعم 0.0185. انخفض سعر TRX بحوالي 4% ويتداول بالقرب من منطقة الدعم 0.0165 دولار. إذا كانت هناك المزيد من الخسائر ، فمن المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض باتجاه منطقة الدعم 0.0152 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات ل سوق العملة المشفرة ، هناك العديد من الإشارات الهابطة الظاهرة أسفل مستويات المقاومة عند 220 و 230 مليار دولار. على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 210 مليار دولار ، وأدناه يوجد خطر الهبوط نحو منطقة الدعم البالغة 200 مليار دولار. لذلك ، هناك فرص للمزيد من السلبيات في Bitcoin و Ethereum و EOS و Ripple و Litecoin و Bitcoin Cash و XLM و TRX و BNB و WAN و WTC و ICX وغيرها من العملات البديلة الاخرى على المدى القريب ما لم يرتفع سوق التشفير مرة أخرى فوق 230 دولار.