سعر بيتكوين يخسر الدعم عند ٨٠٠٠ دولار بينما يحرك المضاربون على الهبوط السوق إلى أدنى مستوى خلال ٤ أسابيع

تام شمس - الخميس 21 نوفمبر 2019 12:52 مساءً - هبطت عملة بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٨٠٠٠ دولار يوم ٢١ نوفمبر بعد عدة أيام من ضغط الأسعار الهابط الذي كلف أخيرًا العملة المشفرة مستوى دعم رئيسي.

وقد أظهرت بيانات من كوين ٣٦٠ أن زوج بيتكوين مقابل الدولار دخل أخيرًا نطاق الـ ٧٠٠٠ دولار يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر. ووصل السعر إلى ٧٨٨٠ دولارًا من خلال ارتداد فوري إلى ٧٩٤٠ دولارًا.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

المحللون يتطلعون إلى مستوى ٧٥٠٠ دولار و٦٥٠٠ دولار لبيتكوين

توقع المحللون على نطاق واسع هذه الحركة الهبوطية، حيث يتطلع المساهم المنتظم في كوينتيليغراف Michaël van de Poppe مؤخرًا إلى ٧٤٠٠ دولار كمنطقة دعم جديدة واقعية لبيتكوين.

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واستمرارًا للتنبؤ، أبرز الزميل المساهم filbfilb مستويات أقل - ٦٥٠٠ دولار أو سعر الربحية المحوري للقائمين بالتعدين - كحد أدنى في حالة استمرار المعنويات الهبوطية. قبل ذلك، يمكن أن يوفر المتوسط ​​المتحرك لمدة ١٠٠ أسبوع (WMA) عند ٧٥٢٠ دولارًا مزيدًا من الدعم.

حسبما ذكر كوينتيليغراف، يعتبر ٦٥٠٠ دولار من قبل العديد من المعلقين هو أقل سعر ممكن لبيتكوين في ظل الظروف الحالية.

وقال filbfilb في تعليقات خاصة: "ما زلت أعتقد أن المتوسط ​​المتحرك لمدة ١٠٠ أسبوع سيصمد في هذه المرحلة، لكن إذا لم يحدث ذلك، فسأحصل على ٦٥٠٠ دولار".

يوم الاثنين، توقع الإحصائي Willy Woo أن سلوك سعر بيتكوين الحالي سيظل "فريدًا" مقارنة بالدورات السابقة في تاريخه. وعلى وجه التحديد، فإن بيتكوين مقابل دولار سيقترب من مكافأة الكتلة لعام ٢٠٢٠ بمقدار النصف بتوجهات هبوطية. وفي عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦، تبع التنصيف ستة أشهر على الأقل من التقدم التصاعدي.

وتنبأ وو أيضًا بأن التذبذب سيظل ميزة لبيتكوين في الأشهر المقبلة.