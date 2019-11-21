باينانس 'تبني' جسرًا مع الهند، وتستحوذ على بورصة بيتكوين رائدة

تام شمس - الخميس 21 نوفمبر 2019 12:52 مساءً - استحوذت باينانس على بورصة العملات المشفرة الهندية المعروفة وزيركس، مما أتاح وصولًا أسهل للعملات المشفرة إلى أكثر من مليار شخص.

ووفقًا لإعلان نُشر في ٢١ نوفمبر، سيتمكن المستخدمون من استخدام الروبية الهندية (INR) في شراء وبيع العملات المشفرة عبر باينانس فيات غيتواي في وقت مبكر من ٢٥ نوفمبر.

دفعة معنوية كبيرة للمجتمع الهندي

خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، سيتم دمج محرك المطابقة التلقائية من وزيركس في باينانس فيات غيتواي بحيث يتمكن مستخدمو باينانس.كوم من تقديم طلبات مباشرة في البورصة الرئيسية لشراء تيثر (USDT) مقابل الروبية الهندية. ومع هذا الدمج، سوف تصبح أي عملة مشفرة قابلة للتداول على باينانس.كوم متاحة لأولئك الذين يشترون USDT عبر وزيركس.

وفي مقابلة مع كوينتيليغراف، رحب كاشف رضا - المؤسس المشارك لمنصة الأخبار والتحليلات التنظيمية للعملات المشفرة الهندية "كريبتو كانوون" - بالتطور، مما يوحي بأن الاستحواذ سيوفر دفعة معنوية كبيرة لمجال الشركات الناشئة الهندية في وقت من عدم اليقين التنظيمي العميق.

وأضاف أن عدم اليقين هذا من المحتمل أن يكون قد لعب دورًا في قرار وزيركس بالانضمام إلى لاعب رائد بالمجال مثل باينانس.

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في يوليو ٢٠١٨ - في أعقاب الحظر المثير للجدل الذي فرضه بنك الاحتياطي الهندي (RBI) على تعاملات البنوك مع الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة - حولت وزيركس نموذج أعمالها إلى منصة من نظير لنظير لتجنب تحويل العملات المشفرة داخليًا.

ومنذ ذلك الحين، أُجبرت البورصات الأخرى، مثل كوين دلتا، على إنهاء الخدمات تمامًا في ظل مناخ التشغيل الضار لشركات العملات المشفرة في البلاد.

"خطوة أخرى إلى الأمام في تحقيق حرية المال"

في بيان، أشار المدير المالي لشركة باينانس وي تشو إلى أن "بناء الجسور من العملات الورقية إلى العملات المشفرة لا يزال يمثل مهمة أساسية لباينانس"، مضيفًا أن الاستحواذ على وزيركس سيساعد باينانس في هذه المهمة "من خلال توفير وسيلة بسيطة ومتماسكة لشراء العملات المشفرة في بلد يعتبر موطنًا لأكثر من مليار شخص."

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، تشانغ بينغ تشاو، إن هذه الخطوة تمثل "خطوة أخرى إلى الأمام في تحقيق حرية المال".

حتى الآن، أطلقت باينانس أيضًا أربعة بورصات دولية للعملات المشفرة-الورقية، بما في ذلك باينانس أوغندا، ومنصة التداول الأوروبية باينانس جيرسي، و باينانس سنغافورة، وباينانس الولايات المتحدة.