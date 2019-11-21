الاكتتاب العام لشركة تعدين بيتكوين "كنعان" يجمع ٩٠ مليون دولار فقط بعد خسارتها للشريك المصرفي

تام شمس - الخميس 21 نوفمبر 2019 11:53 صباحاً - جمعت عملاق التعدين في بيتكوين (BTC) كنعان كرييتف ٩٠ مليون دولار في الطرح العام الأولي (IPO) - أي أقل بنسبة تزيد عن ٧٥٪ عن المتوقع.

ووفقًا لبلومبرغ، التي نقلت عن ملفات من هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة (SEC) في ٢٠ نوفمبر، باعت كنعان ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم مقابل ٩ دولارات للسهم.

من ٤٠٠ مليون دولار إلى ٩٠ مليون دولار

في السابق، كانت الشركة تتطلع إلى جمع مبلغ أكبر من ذلك بكثير. ونظرًا لفشلها في تأمين الاكتتاب العام في هونغ كونغ العام الماضي، نظرت كنعان إلى الولايات المتحدة، حيث تم توقع مبلغ تمويل قدره ٤٠٠ مليون دولار قبل الحدث.

وحدثت نكسة عندما فقدت كنعان أكبر بنك داعم لها، كريدي سويس، الأسبوع الماضي. ونتيجة لذلك، انخفض حجم الاكتتاب بشكل كبير: حيث تحتوي المستندات المقدمة في ذلك الوقت على هدف متوقع بقيمة ١٠٠ مليون دولار ولم تذكر بنك كريدي سويس.

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ووفقًا لبلومبرغ نقلًا عن "أشخاص مطلعين على هذه المسألة،" كان بنك كريدي سويس "قلقًا بشأن إذا ما كان العرض يمكنه تأمين أوامر كافية".

كنعان تحصل على ميزة السبق

ومع ذلك، فإن الإنجاز الناجح يجعل كنعان أول عملاقة لتعدين بيتكوين تنفذ الاكتتاب العام، متغلبة على منافستها الرئيسية بيتماين، التي تخطط للقيام بنفس الشيء.

فحسبما ذكر كوينتيليغراف، كشف ملف في نهاية شهر أكتوبر عن طرح عام أولي برعاية بنك الإقراض الألماني، دويتشه بنك. وفي الوقت نفسه، يهدد الاقتتال الداخلي بين الإدارة العليا بتشديد الإجراءات.

ومثل كنعان، فشلت بيتماين في الحصول على إذن لإجراء الاكتتاب العام في هونغ كونغ في عام ٢٠١٨.