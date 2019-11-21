مع ٧٦٠٠ طلب لبراءات اختراع بلوكتشين، الشركات الصينية تتفوق على الولايات المتحدة بكثير

تام شمس - الخميس 21 نوفمبر 2019 02:55 صباحاً - بالقياس من حيث طلبات براءات الاختراع في هذا القطاع، تتفوق الصين بسهولة على البلدان الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة في مجال تكنولوجيا بلوكتشين.

في ٢٠ نوفمبر، ذكرت صحيفة نيكاي المالية ومقرها اليابان أن الشركات الصينية قدمت حوالي ٧٦٠٠ طلب بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٨ - أي حوالي ثلاثة أضعاف عدد الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.

ما مجموعه ١٢٠٠٠ طلب لبلوكتشين

وفقًا لشركة الأبحاث Astamuse التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، قدمت الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا معًا حوالي ١٢٠٠٠ طلب براءة اختراع متعلقة ببلوكتشين حتى عام ٢٠١٨، تمثل الصين أكثر من ٦٠٪ من إجمالي الدول الخمس.

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حيث قدمت كوريا الجنوبية ما يقرب من ١١٥٠ طلبًا في نفس الإطار الزمني، في حين قدمت اليابان أقل من ٣٨٠ طلبًا.

ومع ٥١٢ طلبًا، احتلت شركة علي بابا غروب القابضة العملاقة للبيع بالتجزئة الصينية المرتبة الأولى في ترتيب المتقدمين من الشركات التي جمعتها NGB اليابانية بناءً على بيانات من إنوغرافي. وتابعت nChain ومقرها المملكة المتحدة علي بابا عن كثب، مع ٤٦٨، في حين قدمت شركة آي بي إم العملاقة للتكنولوجيا ٢٤٨ طلبًا.

وفي نوفمبر، أشار البرنامج الإخباري الصيني Focus Report إلى أنه على الرغم من وجود حوالي ٣٢٠٠٠ شركة في الصين تدعي أنها تستخدم تقنية بلوكتشين، إلا أن العدد الحقيقي لا يمثل حتى ١٠٪ من ذلك. ووفقًا للحلقة، تحتل صناعة بلوكتشين الصينية الصدارة في العالم، حيث يحتل إجمالي عدد شركات بلوكتشين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.