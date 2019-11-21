بيتكوين دوت كوم تطلق صندوق استثمار بيتكوين كاش بقيمة ٢٠٠ مليون دولار

تام شمس - الخميس 21 نوفمبر 2019 02:55 صباحاً - تخطط بيتكوين.كوم، الشركة المرتبطة ببيتكوين (BTC) والتي يدعمها مناصر العملات المشفرة روجر فير، لإطلاق صندوق استثمار بيتكوين كاش (BCH) بقيمة ٢٠٠ مليون دولار.

وقد أعلن فير عن الأخبار التي تحدثت في اجتماع بيتكوين كاش في لندن يوم ١٩ نوفمبر، حسبما نشر في تغريدة يوم ٢٠ نوفمبر. وقد استضاف هذا الحدث محفظة العملات المشفرة العالمية الكبرى بلوكتشين.كوم. وسيركز صندوق إيكوسيستم بيتكوين كاش الجديد على حلول الدفع والخدمات المالية بدون حفظ لبيتكوين كاش، وهي عملة مشفرة ظهرت من الانقسام الكلي لبيتكوين في أغسطس ٢٠١٧.

الصندوق الجديد سيستثمر في بوابات الدفع وعمليات الاستحواذ على المحافظ

وفقًا لإعلان رسمي، لم يتم الانتهاء من تفاصيل صندوق استثمار إيكوسيستم بيتكوين كاش بعد، لكنه سيتيح مشاركة المستثمرين من المؤسسات. وسوف يستثمر الصندوق في بوابات الدفع والتحويلات المالية للمعالجات والمحافظ والمشترين والتجار.

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كما ورد أن ستيفان رست، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بيتكوين.كوم، قد حدد ما يصل إلى ٢٠ من المستثمرين المؤسسيين المحتملين الذين يشتركون في رؤية الشركة ويهتمون بالاستثمار إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين.كوم "فير" والشركة نفسها.

أطلقت بيتكوين.كوم مؤخرًا بورصة العملات المشفرة الخاصة بها

يوفر الآن موقع بيتكوين.كوم، المعروف سابقًا كموقع ويب يركز على تغطية بيتكوين وبيتكوين كاش، عددًا من خدمات بيتكوين وبيتكوين كاش بما في ذلك تداول وتخزين العملات المشفرة. وتتبنى الشركة التي تقف وراء الموقع تدريجيًا المزيد من الخدمات منذ أن استحوذ فير على اسم النطاق في عام ٢٠١٤.

وقد أطلقت بيتكوين.كوم بورصة رقمية خاصة بها في سبتمبر ٢٠١٩، مما سمح للمستخدمين بتداول عدد من العملات المشفرة بما في ذلك ريبل ولايتكوين (LTC) وإيوس، من بين عملات أخرى.