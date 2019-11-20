سعر بيتكوين BTC مهيأ للانهيار دون 8 آلاف دولار

يواصل سعر بيتكوين BTC انخفاضه إلى ما دون منطقة المقاومة 8250 مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 8000 دولار و 7800 دولار في المدى القريب.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 8150 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD .

هناك العديد من العلامات الهبوطية على الرسم البياني ، مما يدل على انخفاض إلى ما دون 8000 دولار.

يواجه سعر البيتكوين مهمة شاقة بالقرب من 8200 و 8400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. لذلك ، من المرجح أن ينخفض سعر BTC أكثر من منطقة الدعم البالغة 8000 دولار.

تحليل سعر البيتكوين BTC

هذا الأسبوع ، كانت هناك خسائر إضافية في عملة البيتكوين أقل من منطقة الدعم التي تبلغ 8200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. مدد BTC انخفاضه إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة واختبر منطقة الدعم البالغة 8000 دولار.

تم تشكيل قاع شهري جديد بالقرب من 7987 دولار والسعر يصحح حاليًا للأعلى. تم تداوله فوق مستوى 8100 دولار واختبار منطقة المقاومة 8150 دولار.

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اختبر السعر مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 8631 إلى 7987 دولار. ومع ذلك ، يبدو أن السعر يواجه مقاومة قوية بالقرب من مستويات 8150 و 8200 دولار.

الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 8150 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستوى المقاومة 8200 دولار ، فقد يتعافى سعر البيتكوين نحو مستوى 8300 دولار.

يقع مستوى تصحيح فيب 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8631 إلى 7987 دولار بالقرب من منطقة 8300 دولار ليكون بمثابة مقاومة. تقع المقاومة الرئيسية التالية الآن بالقرب من مستوى 8400 دولار (دعم الانهيار السابق).

يتزامن أيضًا مع مستوى تصحيح فيب 61.8% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8631 إلى 7987 دولار. تقع المقاومة المتوسطة بالقرب من 8360 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم أولي بالقرب من منطقة 8000 دولار. إذا كان هناك إغلاق يومي أقل من 8000 دولار ، فقد يكسر السعر مستوى الدعم 7800 دولار. علاوة على ذلك ، يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 7400 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يواجه سعر البيتكوين مقاومة بالقرب من مستويات 8150 و 8200 دولار. وبالتالي ، هناك خطر حدوث المزيد من الجوانب السلبية أقل من 8000 دولار. وليتحسن مسار البيتكوين يجب أن يستقر السعر فوق مستوى 8200 دولار ، ثم يكتسب قوة دفع أعلى من المقاومة عند مستوى 8300 دولار.