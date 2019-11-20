هاش كاش تتبع سلسلة توريد المعادن من الكونغو لمصنعي السيارات

تام شمس - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 10:54 صباحاً -

أعلنت شركة هاش كاش كونسالتنس في مجال بلوكتشين عن شراكة مع مجموعة من الشركات العالمية للتعدين وصناعة السيارات والبطاريات لتطوير شبكة سلسلة توريد قائمة على أساس بلوكتشين لتتبع المعادن.

وحسبما ذكرت بيزنس إنسايدر يوم ١٨ نوفمبر، يخطط الطرفان لبناء نظام سلسلة إمداد يعتمد على بلوكتشين لتتبع المصادر الأخلاقية للمعادن المستخدمة في إنتاج السيارات والبطاريات مثل الكوبالت والتنغستين والليثيوم. ومن خلال القيام بذلك، تهدف الشركات إلى معالجة عمل الأطفال في عمليات التعدين.

معالجة عمالة الأطفال في استخراج المعادن

تم تعيين الشبكة المخطط لها لتحقيق مزيد من الشفافية في سلسلة التوريد بأكملها من المعادن المستخرجة على وجه التحديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC). وفي عام ٢٠١٧، قدرت الأمم المتحدة أن ١٦٨ مليون طفل كانوا في ظروف عمل استغلالية على مستوى العالم، مع حوالي ٤٠٠٠٠ طفل في مناجم الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن خلال إنشاء شبكة سلسلة الإمداد القائمة على بلوكتشين، تعتزم هاش كاش والشركات الشريكة تتبع مصادقة أصل المعادن والمصادر الأخلاقية، بما يضمن أن كل مشارك - من المنجم إلى مصنعي السيارات - يعمل وفقًا للوائح ذات الصلة.