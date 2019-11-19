توقعات Bitcoin متوسطة الأجل تفيد أن BTC قد تختبر 6.5K دولار

يقع سعر البيتكوين حاليًا في اتجاه هبوطي دون المستوى المحوري 9100 دولار.

يتم تداول السعر دون مستوى الدعم البالغ 8500 دولار ومتوسط الحركة البسيط لمدة 100 يوم.

يوجد خط اتجاه هبوطي حاسم مع وجود مقاومة بالقرب من 8880 دولار على الرسم البياني اليومي لزوج BTC / USD.

إذا ظل الاتجاه الحالي على حاله ، فقد يختبر السعر 7400 دولار أو حتى 6500 دولار.

يتبع سعر البيتكوين اتجاه هبوطي كبير على الإطار الزمني اليومي مقابل الدولار الأمريكي. إذا فشل BTC في البقاء فوق مستوى 7400 دولار ، فقد يصل إلى منطقة الدعم 6500 دولار.

تحليل توقعات Bitcoin

في نهاية شهر أكتوبر عام 2019 ، بدأت عملة البيتكوين زيادة حادة من أدنى مستوى 7283 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع BTC فوق مستويات المقاومة 8000 دولار و 9100 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك ارتفاع مفاجئ فوق منطقة المقاومة 10000 دولار.

ومع ذلك ، فشل السعر في الاستقرار فوق مستوى المقاومة 10000 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لمدة 100 يوم. تم تشكيل قمة بالقرب من 10576 دولار قبل أن يبدأ السعر في انخفاض جديد.

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خلال هذا الشهر ، فقد السعر جميع مكاسبه تقريبًا وتم تداوله دون المستوى المحوري الرئيسي البالغ 9100 دولار. علاوة على ذلك ، كسر السعر مستوى تصحيح فيب بنسبة 61.8 % من ارتفاع أكتوبر من 7228 دولار إلى 10576 دولار.

يتداول الآن أقل بكثير من مستوى الدعم البالغ 8500 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لمدة 100 يوم. يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 8060 دولارًا لأنه يتزامن مع مستوى تصحيح فيب 76.4% من ارتفاع أكتوبر من 7228 إلى 10576 دولار.

إذا كان هناك كسر سلبي أدنى من مستويات الدعم عند 8660 و 8000 دولار ، فمن المرجح أن ينزلق البيتكوين باتجاه منطقة الدعم 7400 دولار أو أدنى مستوى 7283 دولار. في مثل هذه الحالات ، يكون السعر في الغالب كسرًا لقاع التأرجح الأخير (7283 دولارًا).

في الحالة المذكورة ، قد يختبر السعر مستوى الدعم 6500 دولار. ويمثل المستوى 1.236 فيب لتمديد ارتفاع أكتوبر من أدنى مستوى 7283 دولار إلى 10576 دولار.

على الجانب العلوي ، هناك العديد من المقاومة للثيران ، بدءًا من 8500 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي حاسم يتشكل مع مقاومة بالقرب من 8880 دولار على الرسم البياني اليومي لزوج BTC / USD.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتتبع سعر البيتكوين بوضوح اتجاه هبوطي سيئ على الرسم البياني اليومي دون 8500 دولار و 8700 دولار. من المحتمل اختبار 7400 دولار أو حتى 6500 دولار ما لم يكن هناك إغلاق يومي فوق مستوى المقاومة 8880 دولار.