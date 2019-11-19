متداولٌ في وول ستريت: شبكة البرق المسرعة لبيتكوين 'جذبتني'

تام شمس - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:52 مساءً - يقول نيك باتيا، المخضرم السابق في سوق السندات، أنه مع شبكة البرق المسرعة، أصبحت بيتكوين (BTC) أصلًا غير مسبوق من خلال الجمع بين كونها مخزن للقيمة مع متوسط ​​وسعر الصرف.

وهذا الاعتراف دفعه إلى ترك عمله السابق لدى مدير أصول مؤسسي يتاجر في سندات الخزانة الأمريكية في وول ستريت، حسبما أوضح في مدونة بتاريخ ١٨ نوفمبر.

"لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية"

يعمل باتيا الآن أستاذ مساعد في المالية والاقتصاد في كلية مارشال لإدارة الأعمال التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا، وتطورت مشاركته في بيتكوين منذ ذلك الحين لتشمل دورًا بحثيًا في مطور مكدسات مدفوعات بيتكوين OpenNode.

وفي هذا المنصب، أكد باتيا عدة مرات على الفارق الذي لا يمكن فهمه تقريبًا في حجم العالمين الماليين اللذين دخلهما. فعندما تعامل مع العملات المشفرة لأول مرة في عام ٢٠١٦، كتب ما يلي:

كان لدى بيتكوين أقل من ٢٠ مليار دولار في القيمة الإجمالية. أنا، اللاعب الصغير نسبيًا في سوق السندات، كنت أقوم بتحويل ٢٠ مليار دولار من سندات الخزانة في غضون بضعة أشهر فقط."

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ومن الأهمية أن يتم سد هذه الفجوة - لرفع اعتماد بيتكوين إلى مستوى يمكن أن ينافس معالجة الاحتياطي الفيدرالي البالغ ٧٦٧ تريليون دولار عبر نظامه السلكي في عام واحد - ويركز باتيا على الوظيفة التي تقدمها شبكة البرق المسرعة إلى العملة المشفرة.

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، فإن شبكة البرق المسرعة عبارة عن حل من الطبقة الثانية لقيود قابلية تطوير بيتكوين، حيث تفتح قنوات الدفع بين المستخدمين الذين يحافظون على غالبية المعاملات خارج السلسلة، ويتحولون إلى شبكة بلوكتشين الأساسية فقط لتسجيل النتائج الصافية.

وقد عمل إدراك إمكانية ندرة بيتكوين الرقمية (وخصائصها الناتجة عن تخزين القيمة) عندما يقترن بوظيفة تسوية المعاملات السريعة التي تم تمكينها بواسطة شبكة البرق المسرعة، على دفع باتيا إلى إدارة ظهره بحزم لحياته المهنية السابقة في وول ستريت. حيث كتب: