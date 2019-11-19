تسليط الضوء على بيتكوين بينما يقوم إتش إس بي سي بإغلاق الحساب المتعلق بالاحتجاج في هونغ كونغ

تام شمس - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 03:52 مساءً - تم طرح الحاجة إلى عملات مقاومة للرقابة مثل بيتكوين (BTC)، مرة أخرى، في ارتياح شديد حيث قام إتش إس بي سي بإغلاق حساب ورد أنه يستخدم لتمويل متظاهري هونغ كونغ.

فحسبما ذكرت صحيفة هونغ كونغ الاقتصادية يوم ١٨ نوفمبر، قام البنك البريطاني متعدد الجنسيات مؤخرًا بإغلاق حساب شركة تم استخدامه لتحويل الأموال ذات المصادر الجماعية لدعم أنشطة المحتجين.

بنك إتش إس بي سي يقول إن الإغلاق مسألة "مراجعة دورية"

بعد خمسة أشهر من احتجاجات هونغ كونغ - التي وصلت الآن إلى درجة حمى عنيفة بشكل متزايد - قدم البنك قراره كإجراء رسمي، مشيرًا إلى أنه وجد أن الحساب كان يستخدم بشكل غير متسق مع الغرض المذكور أصلًا في أوراقه الورقية.

ووفقًا لقاعدة إشعار مدتها ٣٠ يومًا، تم إبلاغ الحساب - الذي لا يزال مجهولًا - الشهر الماضي بأن وظائفه ستتوقف هذا الأسبوع.

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وفي مراسلات مع بلومبرغ، كتبت فينه تران، المتحدثة باسم البنك في هونغ كونغ، ما يلي:

"كجزء من مسؤوليتنا في معرفة عملائنا وحماية الصناعة المالية، نراجع حسابات عملائنا بانتظام. وإذا لاحظنا وجود نشاط يختلف عن الغرض المعلن للحساب، أو المعلومات المفقودة، فسنراجع بشكل استباقي جميع الأنشطة، مما قد يؤدي أيضًا إلى إغلاق الحساب."

أبت بنك إتش إس بي سي ومقره لندن وجوده القوي في المدينة بسبب الضغط المزعوم "للحفاظ على مكانته مع السكان هناك"، حسبا كتبت بلومبرغ.

وقد حصلت الشركة على أكثر من ٣٥٪ من إيراداتها المعدلة من هونغ كونغ في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١٩، وذكرت في أكتوبر الماضي أن أعمالها في المدينة ظلت قوية، على الرغم من الاضطرابات السياسية.