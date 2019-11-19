ميمبول بيتكوين يشهد عددًا كبيرًا من المعاملات الشاذة يوم الجمعة

تام شمس - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - في ١٥ نوفمبر، بلغت بلوكتشين بيتكوين الخاصة بميمبول أعلى مستوى لها منذ يناير من العام الماضي، وفقًا لأرقام موقع بلوكتشين.كوم الإلكتروني للبيانات.

حيث بلغ ميمبول لبيتكوين أكثر من ٩٠ ميغابايت، وهي قيمة لم نشهدها منذ يناير ٢٠١٨. ويحتفظ الميمبول بجميع المعاملات غير المؤكدة التي تنتظر التحقق من صحتها بواسطة القائمين بالتعدين.

الرسم البياني لسنة واحدة من حجم ميمبول بيتكوين بالبايت. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

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شذوذ واضح

في معظم الحالات، كلما كانت ميمبول أكبر، كانت المعاملات في انتظار تأكيد من قبل القائمين بالتعدين أكثر، ولكن في هذه الحالة، يكون الوضع مختلفًا تمامًا. ففي ذروتها، كان عدد المعاملات غير المؤكدة الموجودة في ميمبول بيتكوين يوم ١٥ نوفمبر أكثر بقليل من ٢٠٠٠٠.

وكان الرقم أعلى - إن لم يكن سوى بضع مئات من المعاملات - قبل يومين فقط، مع ميمبول بحوالي ١٢,٦ ميغابايت في أعلى مستوياتها. وتشير جميع هذه البيانات على ما يبدو إلى أن متوسط ​​حجم المعاملات كان أكبر من المعتاد في نهاية الأسبوع الماضي.

وتتضمن المعاملات الأكبر من المعتاد عمومًا العديد من المدخلات أو المخرجات، أو ببساطة تخزين البيانات على بلوكتشين. وقد اقترح أليكس ساوندرز، الرئيس التنفيذي ومؤسس موقع أخبار العملات المشفرة الأسترالية NuggetsNewsAU، في تغريدة يوم ١٧ نوفمبر أن سبب الحجم الكبير للمذكرة هو نشاط بورصة العملات المشفرة بينانس.

وقال ساوندرز إن الميمبول كان ممتلئًا بسبب قيام باينانس بنقل كميات صغيرة من بيتوين أو تيثر المستندة إلى أومني (USDT) من العديد من العناوين بأقل رسوم ممكنة، مما قد يؤدي إلى تسجيل المعاملات في ميمبول لمزيد من الوقت.