شرح سهل و مبسط عن نظام بلوكشين و عملة EOS

بلوكشين و عملة EOS بشكل سهل و مبسط، هو أقوى بنية للتطبيقات اللامركزية على أساس البلوكشين ، عبر EOS يمكن تطوير التطبيقات اللامركزية ال Dapps.

تدعم EOS كل الوظائف الأساسية المطلوبة للسماح للشركات والأفراد بإنشاء تطبيقات قائمة على البلوكشين بطريقة مماثلة للتطبيقات القائمة على الويب ، مثل توفير الوصول الآمن والمصادقة ، والتواصل بين dApps والإنترنت. كما أنها مدعومة بمجموعة من أدوات الويب لتطوير واجهات الويب. EOS الى حد ما يعمل بطريقة مشابهة لمتجر Google Play ومتجر Apple App Store.

بلوكشين و عملة EOS

يشتمل نظام EOS العنصرين الرئيسيين : EOS.IO و EOS tokens.

EOS.IO أشبه بنظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر – حيث يقوم بإدارة شبكة بلوكشين الEOS والتحكم فيها. يستخدم EOS.IO بنية بلوكشين تم تصميمها لتمكين التدرج الرأسي والأفقي للتطبيقات اللامركزية. اما EOS tokens هي العملة الرقمية المشفرة لشبكة EOS.

يحتاج المطور ببساطة إلى امتلاك عملات EOS ، بدلاً من إنفاقها ، ليتمكن من استخدام موارد الشبكة وبناء dApps وتشغيله. يمكن أيضًا لحامل EOS tokens الذي لا يشغل أي تطبيقات عرض حسابه للايجار للمشاركين الآخرين الذين قد يحتاجونه.

كيف تختلف EOS عن باقي الانظمة ؟

هناك بالفعل عدد من الشبكات القائمة على البلوكشين مثل Ethereum ، والتي تسهل التطبيقات اللامركزية . تركز EOS على نقاط الضعف في انواع البلوكشين الاخرى و تحاول حل مشكلة السرعة والقابلية والمرونة التي غالبا ما تشكل عائقا لمثل انظمة البلوكشين الاخرى.

مع كل يوم يمر على شبكة البلوكشين يزداد حجم نظام dApps ، و يعاني في كثير من الأحيان من مشاكل مثل، القيود بسبب عدد المعاملات الخاطئة الكبير ، وتطبيقات البريد الإلكتروني الغير المرغوب فيها ، وسرعة التنفيذ البطيئة ، وقوة الحوسبة المحدودة، و محدودية توافر الموارد على الشبكة.

يحاول EOS.IO معالجة هذه المشكلات من خلال توفير مزيد من المرونة وسهولة الاستخدام من خلال آلياته المبت.

تدعي شركة EOS أنها قادرة على دعم الآلاف من dApps ذات النطاق التجاري دون مواجهة اختناقات الأداء من خلال استخدام التنفيذ الموازي ومنهجية الاتصال الغير المتزامن مع الشبكة. يتم تعزيز الكفاءة أكثر بفصل الوحدات المختلفة التي ينطوي عليها عمل dApps. على سبيل المثال ، يتم تنفيذ عملية المصادقة بشكل منفصل عن عملية التنفيذ.

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يوفر EOS.IO مرونة في تطوير وصيانة dApps . يعزز هيكل الملكية الخاص به، الاستخدام الحر من قبل المستخدم ، ويزيل رسوم المعاملات حيث يسمح للمطورين باستخدام الموارد بما يتناسب مع حصصهم بدلاً من نموذج الدفع لكل معاملة. وهذا أيضًا يسهل على مطوري التطبيقات التنبؤ بالتكاليف ، ويتيح لهم إنشاء إستراتيجيات فعالة لتحقيق الدخل.

يستخدم EOS.IO خوارزمية الاجماع ، اثبات الحصة، والتي تسمح بمرونة في اتخاذ قرارات فورية عالية الدقة .

تأتي مع ميزات سهولة الاستخدام مجموعة من أدوات لتطوير واجهات الويب، مما يجعل مهمة المطوِّر سهلة لإنشاء التطبيقات وصيانتها.

معضلة التضخم و الاقتصاد الديمقراطي ل EOS

لا يحتوي برنامج EOS على أي مفهوم للتعدين. بدلاً من ذلك ، لا يوجد سوى منتجي الكتل الذين يولدون العدد المطلوب من الكتل ، ويكافئون من خلال إنشاء رموز EOS لكل كتلة جديدة . يتمتع منتجو الكتل بقابلية تحديد اجورهم المحتملة ، ويحسب عدد الرموز التي يتم إنشاؤها على أساس القيمة المتوسطة للأجر المتوقع الذي ينشره جميع منتجي الكتل.

من الواضح أن منتجي الكتل يرغبون في الحصول على اجور أعلى، و يمكن بسهولة إساءة استخدام هذه الميزة. لمعالجة هذه المشكلة ، هناك آلية لضبط مكافآت المنتجين بحيث لا يتجاوز إجمالي الزيادة السنوية في العرض 5%. يملك أصحاب EOS سلطة التصويت على منتجي الكتل ، حسب ما يرونه ضروريًا.

هذه الآلية تعمل كتكملة لتخزين EOS ، حيث سيدفع جميع حاملي EOS لتخزين الملفات على شبكة EOS من خلال جزء من التضخم السنوي. طالما انهم يخزنون ملفات على الشبكة ، سيتم تعليق رموز EOS الخاصة بهم، وسوف تفقد قيمتها بمعدل التضخم.

للمزيد من المعلومات عن نظام EOS و عملة EOS، عبر الموقع الرسمي : https://eos.io

الان يتم تداول عملات EOS في جميع منصات التداول المركزية و الامركزية.