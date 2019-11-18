البيتكوين قد يفاجئ يدعم بالقرب من 8200 دولار

يتم تداول سعر البيتكوين دون المقاومة المهمة بالقرب من 8700 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يحتفظ السعر بطريقة أو بأخرى بمستوى الدعم 8420 دولار و 8375 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون بمقاومة بالقرب من 8525 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يصحح السعر حاليًا ارتفاعًا ، لكن من المحتمل ان تكون حملة بيع قوية عند 8575 و 8660 دولارًا.

سعر بيتكوين يتماسك دون المقاومة الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي. BTC قد ينخفض أكثر ، لكن الدعم عند 8200 دولار قد يحمي الخسائر الحادة.

تحليل سعر البيتكوين

بعد أن كافح لمسح مستويات المقاومة عند 8600 دولار و 8660 دولار ، انخفض بيتكوين مرة أخرى. كسر BTC منطقة الدعم 8500 دولار وارتفع أقل من 8400 دولار. ومع ذلك ، فإن المنطقة 8375 دولار بمثابة دعم قوي.

نتيجةً لذلك ، استرد السعر أعلى من 8500 دولار ، لكنه فشل في الاستقرار فوق 8600 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. تم تشكيل قمة التأرجح الأخيرة بالقرب من 8629 دولار ، وكان القاع الأخير بالقرب من مستوى 8419 دولار.

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يستقر السعر حاليًا فوق منطقة دعم 8،420 دولار. يتم تداوله بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6% من أحدث انخفاض من مستوى 8629 إلى 8419 دولار.

على الجانب العلوي ، هناك العديد من المقاومة الرئيسية بالقرب من منطقة 8600 دولار. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 8،520 دولار نظرًا لأنه يتزامن مع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50٪ بنسبة 23.6٪ في أحدث انخفاض من مستوى 8629 دولار إلى أدنى مستوى عند 8419 دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 100 ساعة يقع أيضًا بالقرب من مستوى 8520 دولار. الأهم من ذلك ، أن هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 8525 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

فوق خط الاتجاه ، من المرجح أن يواجه سعر البيتكوين مقاومة قوية أخرى بالقرب من منطقة 8600 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 8660 دولار ، وفوق ذلك يمكن أن يبدأ السعر في الانتعاش اللائق.

بالمقابل ، إذا فشل السعر في التصحيح فوق 8525 أو 8600 دولار ، فقد يستأنف انخفاضه. يوجد دعم أولي بالقرب من منطقة 8420 دولار. تقع منطقة الدعم الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 8375 دولارًا ، والذي من المحتمل أن يختبر السعر منطقة دعمه عند 8200 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من الواضح أن البيتكوين يواجه الكثير من العقبات على الجانب العلوي بالقرب من 8525 و 8600 دولار. وبالتالي ، قد يستمر المضاربون على الارتفاع في النضال ما لم يكتسبوا قوة لتتجاوز 8600 دولار على المدى القريب.