حريقٌ بفرع البنك المركزي الإيراني، ومجتمع العملات المشفرة يتبع الأحداث

تام شمس - الأحد 17 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - قام المحتجون الإيرانيون بإشعال النار في مبنى البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية الواقع في مدينة بهبهان، بينما يتابع مجتمع العملات المشفرة التطورات عن كثب.

وقد نشر الملف الشخصي الرسمي على تويتر لشركة BeingLibertarian الإعلامية الليبرالية، مقطع فيديو لما يُفترض أنه أحد فروع البنك المركزي الإيراني في بهبهان، في جنوب غرب البلاد، يتم إحراقه وسط الاحتجاجات. ومن المثير للاهتمام، كان رد الفعل على التغريدة إيجابيًا بشكل ساحق، حيث قال أحد المستخدمين:

"قد نفكر في تجربة ذلك هنا!! فهو أكثر فعالية من محاولة التدقيق."

بينما أجاب أحد المستخدمين بكلمة واحدة "بيتكوين" على الفيديو المنشور على تويتر، فإن وجود مجتمع العملات المشفرة محدود فيما يبدو بين الأشخاص الذين يتابعون الأحداث.

ومع ذلك، فقد وجد رابط التغريدة طريقه إلى صفحات ريديت الفرعية لبيتكوين والعملات المشفرة. تم بعد ذلك التصويت على المنشور ٧٨٪ في المجموعة الأولى و٦٤٪ في المجتمعات الثانية.

احتجاج لا علاقة له بالسياسة النقدية

أفادت الأخبار المتخصصة في الحركات الإسلامية "ذا بورتال" يوم ١٦ نوفمبر أن المبنى قد اشتعلت فيه النيران وسط مظاهرات مستمرة ضد قرار الحكومة المفاجئ بتوزيع الوقود وزيادة سعره بأكثر من ٥٠٪. ودافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن هذا الإجراء مدعيًا أنه جيد للسكان المحليين.

اقتصر استهلاك الوقود على ٦٠ لترًا (١٦ جالونًا تقريبًا) للمركبة شهريًا، بانخفاض عن الحد السابق البالغ ٢٥٠ لترًا، وارتفعت الأسعار إلى ١٥٠٠٠ ريال (٠,٣٦ دولار). علاوة على ذلك، يخضع كل لتر فوق الحد الأقصى البالغ ٦٠ لترًا لتكلفة جزائية قدرها ٦٠٠٠٠ ريال (١,٤٣ دولار).

وفي مدينة سرجان بوسط إيران، حاول المتظاهرون أيضًا إشعال النار في مستودع للوقود. ووفقًا للتقرير، تزعم وسائل الإعلام الرسمية أن مدنيًا قد قُتل وأصيب عدة آخرون وأن المظاهرات انتهت بحلول منتصف الليل.