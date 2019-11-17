"فشلت الخطة أ" - الدين العالمي يبلغ ٢٥٥ تريليون دولار أو ١٢,١ مليون دولار لكل بيتكوين

تام شمس - الأحد 17 نوفمبر 2019 05:51 مساءً - ستصل الديون العالمية مجتمعة إلى ٢٥٥ تريليون دولار بنهاية عام ٢٠١٩ - أي ما يعادل ٣٢٥٠٠ دولار لكل شخص على هذا الكوكب أو ١٢,١ مليون دولار لكل بيتكوين (BTC).

تفاعلت شخصيات مجال بيتكوين مع الصدمة من أحدث الأرقام الصادرة عن معهد التمويل الدولي، والتي قامت هذا الشهر بتحديث مراقب الديون العالمية.

١٢,١ مليون دولار لكل بيتكوين

بحلول نهاية العام، ستكون ديون العالم قد توسعت بمبلغ إضافي قدره ١٢ تريليون دولار مقارنة بنهاية عام ٢٠١٨.

تأتي البيانات في الوقت المناسب حيث يبلغ الدين القومي للولايات المتحدة وحدها ٢٣ تريليون دولار، مع عدم اهتمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بفكرة استمرار التوسع في الدين.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، ففي حين وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مسار الديون الحالي بأنه "غير مستدام"، فهو يرى أنه لا توجد مشاكل حرجة مع عدم سدادها.

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لكن بالنسبة إلى أنصار بيتكوين، فإن الحكم على الاقتصاد المميت الذي خلق أكثر من ١٢ مليون دولار من الديون عن كل عملة بيتكوين التي كانت موجودة على الإطلاق كان واضحًا.

"لقد فشلت بالفعل الخطة أ"، حسبما لخص المحلل عبر الإنترنت Rhythm يوم ١٥ نوفمبر.

"هكذا تخوضون الحرب اليوم"

لم يسبق أن كان الدين المشترك للعالم مرتفعًا بهذا القدر. مع استمرار ارتفاع عملات بيتكوين، زادت الجهود لتوعية المستهلكين بفوائدها باعتبارها أموالًا صعبة - أي أموال لا يمكن لأي كيان أو جهة فاعلة معالجتها.

أما العملات الورقية من ناحية أخرى، فيمكن التلاعب بها من قبل البنوك المركزية من خلال السياسة الاقتصادية. ومواصلًا النقاش الذي قدمه سيف الدين عموس في كتابه الشهير "The Bitcoin Standard"، دعا تريس ماير مستمعي Tales من بودكاست Crypt لاستعادة السيطرة على مواردهم المالية.

وقال "هل ستطالبون بسيادتك النقدية؟ هل تملكون مفاتيحك الخاصة؟ هل ترغبون في تشغيل العقدة الكاملة الخاصة بك؟ هكذا تخوضون الحرب اليوم".