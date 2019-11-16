المحققون الجنائيون لمصلحة الضرائب يبحثون في أكشاك وأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين

تام شمس - السبت 16 نوفمبر 2019 09:53 مساءً - قال رئيس التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة، جون فورت، إن الجهة المنظمة تبحث في المسائل الضريبية المحتملة التي تسببها أجهزة الصراف الآلي وأجهزة بيتكوين (BTC).

ووفقًا لبلومبرغ لو يوم ١٥ نوفمبر، قال فورت إن مصلحة الضرائب تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق في الاستخدامات غير المشروعة للتكنولوجيات الجديدة مثل العملات المشفرة، موضحًا:

"نحن ننظر إلى تلك، والتي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بحسابات مصرفية [...] وبعبارة أخرى، إذا كان بإمكانك الدخول، فقم بإدخال النقد والحصول على عملة بيتكوين، من الواضح أننا مهتمون على الأرجح في الشخص الذي يستخدم الكشك وما هو مصدر الأموال، ولكن أيضًا في مشغلي الأكشاك."

خدمة واسعة النطاق

وفقًا لـ Coin ATM Radar، يوجد ٤١٢٩ من أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في الولايات المتحدة تمكن المستخدمين من شراء و/أو بيع العملات المشفرة مقابل رسوم. حيث تدعي بلومبرغ أن هناك آلة واحدة من هذا القبيل في كل مدينة أمريكية كبرى. وأوضح فورت أن هذه الخدمات يلزم أن تتوافق مع قواعد اعرف عميلك:

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"يجب عليهم الالتزام بنفس لوائح "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال، ونعتقد أن البعض لديهم مستويات مختلفة من الالتزام بهذه اللوائح".

حسبما ذكر كوينتيليغراف قبل شهر واحد، قامت شركة أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين "بيتستوب" بتركيب أحد أجهزتها في مطار ميامي الدولي، مما يشير إلى أن بيتكوين مفيدة لنقل الأموال عند السفر.

الوضع الضريبي لا يزال غامضًا

أوضح فورت أن مشكلات فرض ضرائب العملة المشفرة تشكل تهديدًا ناشئًا، مضيفًا أن مساحة العملات المشفرة لديها نقص متأصل في الشفافية والرؤية، مما يزيد من احتمال عدم الامتثال. ومع ذلك، فهو يقر بأنه لم يتم إثارة أي مشكلات حتى الآن، موضحًا أنه "لم يتم رفع أي قضايا عامة، لكن لدينا بعض القضايا المفتوحة".