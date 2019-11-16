رئيس الاستراتيجية بشركة كونسنسيس يسعى إلى جمع ٥٠ مليون دولار لصندوق استثمار بلوكتشين الجديد

تام شمس - السبت 16 نوفمبر 2019 08:51 مساءً - أحد المديرين التنفيذيين في شركة بلوكتشين إيثريوم "كونسنسيس تطلق شركة استثمار جديدة موجهة نحو بلوكتشين، ألايند كابيتال. أعلن سام كاسات، كبير المسؤولين الإستراتيجيين (CSO) في شركة كونسنسيس، أن الشركة ستسعى لجمع ٥٠ مليون دولار لصندوقها الأول في إعلان صدر يوم ١٥ نوفمبر.

وسيواصل كاسات، التي تعمل في الشركة منذ خمس سنوات، العمل كمستشار لكونسنسيس أثناء العمل بدوام كامل كشريك إداري مؤسس في ألايند كابيتال.

إلى جانب بلوكتشين، سوف تستثمر ألايند كابيتال في الذكاء الاصطناعي الآمن والرعاية الصحية المبتكرة

وفقًا للإعلان، ستستثمر ألايند كابيتال في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل بلوكتشين والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي الآمن والرعاية الصحية المبتكرة. يقول كاسات إنه يخطط لاستخدام برنامج كونسنسيس والتعاون مع حاضنة الشركات الناشئة.

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ومن بين المؤيدين الأوائل لشركة ألايند كابيتال بعض الشخصيات البارزة في صناعة العملات المشفرة مثل مؤسس كونسنسيس والمؤسس المشارك لإيثريوم جوزيف لوبين، الذي سيكون أيضًا مستشارًا للشركة. كما أن أندرو كيز، وهو شريك تنفيذي مبكر لشركة كونسنسيس في DARMA Capital، مدرج أيضًا في قائمة المؤيدين.

وفي الوقت نفسه، من بين المستشارين الآخرين محاضر في جامعة ستانفورد والمؤسس المشارك لشركة Transformative Tech Lab، نيكول برادفورد، ومدير مؤسسة Long Now Foundation للتطوير، نيكولاس بول برايسويكز. وسينضم سيث غولدشتاين، رجل أعمال مسلسل ومستثمر ملاك، كشريك مشروع.

الاستثمار في تكنولوجيا بلوكتشين يشهد نموًا مستقرًا

يعد صندوق سام كاسيت الجديد الذي يركز على بلوكشين دليلًا آخر على النمو المطرد الشامل للاستثمار في تكنولوجيا بلوكتشين. ووفقا لدراسة أجرتها شركة إدارة الهوية أوكتا، فإن ما يصل إلى ٦١٪ من الشركات الرقمية البارزة في جميع أنحاء العالم تستثمر في بلوكتشين.