العملات المستقرة "تشكل خطرًا على الاستقرار المالي" حسبما يحذر الاحتياطي الفيدرالي

تام شمس - السبت 16 نوفمبر 2019 08:51 مساءً -

يقول بنك الاحتياط الفيدرالي بالولايات المتحدة إن العملات المستقرة يمكن أن "تكمل" أنظمة الدفع الأخرى وتحسن الظروف للمستهلكين، ولكنها تحتاج إلى فحوصات مستمرة.

وفي تقرير الاستقرار المالي الصادر يوم ١٥ نوفمبر ٢٠١٩، يبرز مجلس الاحتياطي الفيدرالي العملات المستقرة وتأثيرها المحتمل على الولايات المتحدة وخارجها.

الاحتياطي الفيدرالي: العملات المستقرة غير المنظمة "تشكل مخاطر"

بدلًا من تجاهل هذه الظاهرة، ينظر المسؤولون إلى حالات الاستخدام المحتملة للمستقبل ولكنهم يصرون على أن أي عملة مستقرة يجب أن تلتزم بالمتطلبات التنظيمية.

ويوضح التقرير أن "الابتكارات التي تشجع على دفعات أسرع وأرخص وأكثر شمولًا يمكن أن تكمل أنظمة الدفع الحالية وتحسين رفاهية المستهلك إذا تم تصميمها وتنظيمها بشكل مناسب".

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وفي الوقت نفسه، يحذر الاحتياطي الفيدرالي:

"ومع ذلك، فإن إمكانية إنشاء شبكة سداد مستقر للعملات النقدية بسرعة على نطاق عالمي، تنطوي على تحديات ومخاطر هامة تتعلق بالاستقرار المالي، والسياسة النقدية، والضمانات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المستهلك والمستثمر".

وأضاف ثناءً رسميًا نادرًا لمفهوم ليبرا من فيسبوك، ووصفه بأنه مثال على عملات مستقرة، والتي "لها القدرة على تحقيق التبني على نطاق واسع بسرعة".

"إن وجود شبكة عالمية مستقرة للنقود، إذا كانت سيئة التصميم وغير خاضعة للتنظيم، يمكن أن تشكل مخاطر على الاستقرار المالي"، حسبما ذكر في جزء آخر.

أفضل عملة للاحتياطي؟

يأتي التقرير في الوقت الذي يهتم فيه الاحتياطي الفيدرالي بالعملات الرقمية. فحسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، فإن البنك المركزي يبحث حاليًا عن مدير أبحاث مخصص لهذا المجال، بينما تستعد الصين لإطلاق عملتها الرقمية المدعومة من الدولة.