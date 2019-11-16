سعر BNB تحت التصحيح ولكن قد يستأنف الاتجاه الصعودي قريبا

ظل سعر BNB يتحرك في الاتجاه الصعودي خلال الأسابيع القليلة الماضية ، لكن السعر يتراجع الآن بالقرب من مستوى دعم 20.5 دولار.

لا تزال عملة Binance في اتجاه تصاعدي على الرسم البياني للساعة ، ولكن قد يتحمل المضاربون على الانخفاض إذا انخفض السعر إلى ما 20 دولار.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية ، شهدت Binance Coin نموًا كبيرًا مما أدى إلى ارتفاع العملة المشفرة إلى ما يزيد عن 20 دولارًا بعد كسر الأسعار المنخفضة التي امتدت لأشهر.

أدى أداء BNB إلى خلق شعور صعودي ، وهو ما يضع السوق في اتجاه صعودي قادم. في الوقت نفسه ، فإن العملة السابعة في سوق العملات المشفرة تسترجع قوتها الصعودية في سوق العملات المشفرة.

تحليل سعر BNB عملة بينانس

بالنظر إلى الرسم البياني لكل ساعة ، يتم تداول Binance Coin فوق 20 دولارًا وهو مستوى السعر الذي تم كسره قبل بضعة أيام. في الوقت الحالي ، يتعرض BNB لضغط هبوطي ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يستمر ضغط الشراء في الساعات القليلة القادمة. بالعودة إلى أدنى مستوى في شهر سبتمبر على الرسم البياني اليومي ، يمكننا أن نرى أن اتجاه BNB قد انعكس تمامًا.

والأكثر من ذلك ، كان كسر السعر الأخير مؤشراً آخر على الاتجاه الصعودي في المدى المتوسط. إضافة إلى السيناريو الصعودي ، يبدو سعر BNB إيجابيًا على المؤشرات الفنية اليومية.

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خلال اليومين الماضيين الآن ، يتم تداول السعر دون 21 دولارًا بسبب التراجع التصحيحي على المدى القصير. إذا تمكن الثيران من إعادة تجميع صفوفهم بشكل جيد ، فقد يصل Binance Coin إلى 21.6 دولارًا و 23 دولارًا و 24 دولارًا.

خلاف ذلك ، قد يتراجع المضاربون على الهبوط في السوق ، مما قد يؤدي إلى انخفاضات خطيرة في الأسعار. في هذه الحالة ، قد ينخفض ​​زوج BNB / USD من حدود الإسفين 20.5 دولار و 20 دولار و 19 دولار. ومع ذلك ، فإن حركة السعر لا تزال تتشكل بشكل جيد الآن.

هل عودة الثيران للعبة سعر BNB؟

بدأ Binance Coin في رؤية زخم صعودي وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يشهد تراجعًا على المدى القصير ، إلا أن توقعاته على المدى الطويل لا تزال واعدة.

ومع ذلك ، إذا انخفض السوق إلى ما دون المقاومة ، فقد ينخفض سعر BNB إلى 19 دولارًا قبل بدء الاتجاه الصعودي. على الرغم من ذلك ، من المتوقع استمرار الاتجاه الصعودي بمجرد أن يجد السوق الدعم الرئيسي.