بي بي سي: ملفات جديدة تزعم ربط ٤٥٠ مليون دولار من عملات بيتكوين المفقودة بالمخابرات الروسية

تام شمس - السبت 16 نوفمبر 2019 03:51 صباحاً - وفقًا للتحقيق الذي أجرته الخدمة الروسية لبي بي سي يوم ١٥ نوفمبر، فقد تم تحويل العملات المشفرة المفقودة بقيمة ٤٥٠ مليون دولار من بورصة العملات المشفرة المغلقة الآن إلى صندوق تابع لمكتب الأمن الفيدرالي لوكالة الاستخبارات الروسية.

وقد كشف التحقيق الأخير الذي أجرته بي بي سي في قضية بورصة العملات المشفرة BTC-e، والتي اتهم مؤسسها المشارك ألكسندر فينيك بتهمة الاحتيال والغسيل بمبلغ يصل إلى ٤ مليارات دولار في بيتكوين (BTC) على مدار ست سنوات، عن تفاصيل جديدة يزعم أنها تربط أموال العملاء المفقودة بمكتب الأمن الفيدرالي.

مطالبات بتسليم أصول العملات المشفرة إلى مكتب الأمن الفيدرالي

استردت بي بي سي الملفات الصوتية التي يُزعم أنها تربط شخصًا يدعى أنطون - وهو من المفترض أنه ضابط سابق في مكتب الأمن الفيدرالي - وأليكسي بيلي أوشنكو، أحد مؤسسي BTC-e وكونستانتين مالوفييف، الذي يُزعم أنه كان وراء بيع WEX، وهي شركة منبثقة من بورصة BTC-e.

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أثناء اجتماع عمل في عام ٢٠١٨، طلب أنطون من بيلي أوشنكو تسليم المحافظ الباردة التي تحتوي على أصول تشفير WEX إليه. وبعد التسليم المزعوم، تم تسليم بيلي أوشنكو إلى قسم مكتب الأمن الفيدرالي في موسكو، حيث استجوبه عدة ضباط بملابس مدنية حول عمليات WEX.

وفي اليوم التالي، زعم أنتون أن بيلي أوشنكو قام بتمرير جميع العملات المشفرة المخزنة في محافظ WEX، مشيرًا إلى أن الأصول ستُمنح "لصندوق مكتب الأمن الفيدرالي في روسيا". وفي ذلك الوقت، كانت المحفظة تحتوي على عملات مشفرة بقيمة ٤٥٠ مليون دولار، جزء منها ينتمي إلى عملاء البورصة.

وقد وافق بيلي أوشنكو في نهاية المطاف على تحويل المبلغ المذكور. وأشارت البيانات الواردة من بلوكتشين.كوم وExplorer.Litecoin.net إلى أن ٣٠٠٠٠ بيتكوين و٧٠٠٠٠٠ لايتكوين (LTC) قد تم تحويلهما من المحافظ المذكورة أعلاه - أي ما يعادل ٣٥٠ مليون دولار في ذلك الوقت.