كارفور ونستله تستخدمان منصة بلوكتشين الخاصة بشركة آي بي إم لتتبع صيغ التغذية للرضع

تام شمس - الجمعة 15 نوفمبر 2019 06:53 مساءً - يستخدم عملاقا البيع بالتجزئة كارفور و نستله الآن منصة بلوكتشين الخاصة بشركة آي بي إم "فودتشين" لتتبع سلسلة التوريد التي تحتوي على صيغ الرضاعة المعتمدة على الحليب للأطفال، وفقًا لإعلان صدر يوم ١٤ نوفمبر.

ومن خلال استخدام المنصة، تهدف الشركات إلى تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتجات من خلال ضمان المزيد من الشفافية لسلسلة التوريد الكاملة للصيغ التي تنتجها غيغوز لابوراتوريز. ويهدف النظام إلى تحسين شفافية سلسلة التوريد وإجراء عمليات فحص لأصول منتجات تغذية الرضع.

تنفيذ أنظمة التتبع المستندة إلى بلوكتشين بواسطة عمالقة البيع بالتجزئة

لا يعتبر أي من كارفور ونستله ليسا جديدين في تطبيق بلوكتشين في عملياتهما الداخلية. بدأت الشركات باستخدام تقنية بلوكتشين الخاصة بشركة آي بي إم في أبريل من أجل تتبع سلسلة التوريد الخاصة بموسلين، وهي علامة تجارية معروفة للبطاطس المهروسة سريعة التحضير.

Advertisements

وفي هذا الربيع أيضًا، أطلقت كارفور منتجًا مدعومًا بكميات كبيرة من الحليب، وهو حليب كامل الدسم من كارفور كوالتي لاين.

وقد أبلغ كارفور عن زيادة في المبيعات بعد عدد من تطبيقات بلوكتشين التي تتبعت سلاسل التوريد لمجموعة من المنتجات المختلفة بما في ذلك اللحوم والحليب والفواكه. ويزعم أن التتبع المتزايد سمح للعملاء بتجنب المنتجات التي تحتوي على كائنات حية محورة جينًا ومضادات حيوية ومبيدات حشرية.

بلوكتشين تعالج الاحتيال في سلاسل التوريد

أثبتت تقنية بلوكتشين أنها نعمة لصناعة الخدمات اللوجستية ولديها تطبيقات في العديد من المجالات المختلفة لإدارة سلسلة التوريد. فحسبما تم الإبلاغ سابقًا في تحليل مخصص، تعمل بلوكتشين على حل مشكلة الاحتيال في سلاسل التوريد عن طريق إنشاء مجموعات من السجلات لا يمكن تغييرها.