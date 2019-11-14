شرح مبسط و سهل لما هو الماسترنود MASTERNODE

بدأ مفهوم الماسترنود MASTERNODE في كسب شعبية بفضل العملة المشفرة الداش Dash . ومن المثير للاهتمام جدا أن نرى أن الماسترنود MASTERNODE أصبح يشكل اليوم العمود الفقري لهده الشبكة. يتلقى مشغلوا الماسترنود MASTERNODE مكافآت نقدية لتشغيل هذه العقدة، ولكن عليهم أيضا تقديم مساهمة مالية خاصة بهم. الأن دعوانا نلقي نظرة على ماهوالماسترنود MASTERNODE بالضبط ولماذا أصبح هذا المفهوم شائعا جدا.

ما هو الماسترنود MASTERNODE

من المهم أن نفهم أولا كيف يعمل النظام الإقتصادي للعملة المشفرة الداش Dash cryptocurrency قبل أن نتمكن من فهم ما هو الماسترنود MASTERNODE.

الداش Dash، هي عملة بديلة Altcoin معروفة ترتكز أساسا على السرية و الخصوصية في المعاملات ، تستخدم نظام إثبات العمل proof-of-work تماما مثل البيتكوين Bitcoin . و هذا هو الجزء الوحيد من نظامها الإقتصادي الذي يتيح للمستخدمين (المعدنين) كسب المال. لكن ليس كل شخص قادر على المساهمة في الشبكة كمعدن Miner، لذلك تم إدخال نظام الماسترنود MASTERNODE في شبكة العملة المشفرة الداش Dash cryptocurrency.

يمكننا أن نعتبر الماسترنود MASTERNODE كخادم Server خاص يتم الاحتفاظ به في جميع الأوقات و لامركزي ، مثل عقد البيتكوين Bitcoin Nodes. و لكن هناك اختلاف رئيسى يثمثل في أن الداش ماسترنود Dash MASTERNODE هي التي تقوم بعملية إخفاء الهوية من بروتوكول دارك سند Darksend protocol. حيث أن هذه الميزة تمكن المستخدمين من اختيار إرسال المعاملات بصفة مجهول anonymously مباشرة من محفظة الداش الخاصة بهم.

ويوفر كل ماسترنود MASTERNODE على الشبكة خدمة إخفاء الهوية هذه، مما يضمن عدم تعرض أي جزء مركزي للهجوم أو الحذف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الماسترنود يضمن التحقق من صحة جميع المعاملات في وقت إجرائها الحقيقي تقريبا، مما يجعله فعال جدا.على عكس عقد البيتكوين Bitcoin Nodes، وبذالك يحصل مالكي الماسترنود على تعويض مالي لتقديمهم هذه الخدمات التي لا تقدر بثمن.

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يمكن أن يكون للماسترنود الفردي Individual masternodes على الشبكة فرصة لاختياره كمستلم لجزء من قيمة كل كتلة يتم تعدينها. و بمرور الوقت سوف يكسب نفس حصة المكافئة لكل كتلة يتم تعدينها التي هي 45%، أي أن الأمر سيستغرق وقتا أطول لكي يرى المستثمرون عائد الاستثمار ROI.

ولتحقيق هذا العائد على الاستثمار، يجب على مالكي ماسترنود وضع 1000 داش في المحفظة المرتبطة بهذه العقدة و لا يجب نقل هذه القيمة إذ سيؤدي نقلها إلى إزالة مالك الماسترنود من الشبكة. وبالإضافة إلى ذلك، لن يكون مؤهلا للحصول على مكافآت أيضا.

بالرغم من أنه يمكن للمستخدمين سحب أموالهم من المحفظة في أي وقت، إلى أنه ليس من مصلحتهم القيام بذلك . إذ أنه سيحرم نفسه من المكافآت التي تتدفق في كل أسبوع تقريبا، ومن الكثير من الدخل الذي يمكنه الحصول عليه بتشغيل الماسترنود.

بأخذ كل هذا بعين الاعتبار، فإن نظام الماسترنود MASTERNODE هو نظام فعال. وكانت طريقة رائعة لجذب المستثمرين في وقت مبكر، حيث أن سعر الداش Dash كان أقل بكثير منذ بضع سنوات. و وضع 1000 داش كضمانة وتشغيل الماسترنود MASTERNODE حتى اليوم قد أكسبت المستخدمدين ربحا كبيرا. وعلاوة على ذلك، ونظرا لتقدير قيمة الداش حاليا ، فإن الفائدة المتولدة قد تضاعفت تقريبا من حيث القيمة. من المشكوك فيه أن يقوم البيتكوين بإعتماد نظام الماسترنود MASTERNODE في النظامه الاقتصادي Ecosystem، على الرغم من أن هذا النظام اثبت فعاليته .