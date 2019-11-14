ما هي قواعد البيانات اللامركزية Decentralized DataBase والموزعة ؟ هل تساءلت يوما !؟ اذن ماذا تعرف عن قواعد البيانات اللامركزية والموزعة ، و ما علاقتها بقواعد البيانات المركزية و ما الفرق بينهما؟ و ما هي مميزات كل منهما؟ و نقاط القوة و الضعف للقواعد المركزية و اللامركزية والموزعة؟ سنجيب على تلك التساؤلات في الأسطر القادمة التي سنتطرق فيها الى :

ما هي قاعدة البيانات؟

كيف يتم تطبيق قواعد البيانات الكلاسيكية؟

هل يمكن لقواعد قواعد البيانات اللامركزية والموزعة حل مشكلة الأمن، معدلات الموثوقية وسهولة الوصول ونقل البيانات؟

قواعد البيانات و قابلية التوسع؟

ما هي قاعدة البيانات ؟

قاعدة البيانات عبارة عن مجموعة منظمة من المعلومات أو البيانات. ففي الوقت الحاضر هناك تيار كبير من المعلومات، والتحدي الكبير هو تخزين تلك المعلومات بطريقة يمكنك بسهولة العثور عليها واستخدامها كلما كنا في حاجة إليها. ويمكن تقسيم قواعد البيانات إلى ثلاثة أنواع:

قواعد بيانات مركزية. حيث جميع البيانات يتم تخزينها على جهاز كمبيوتر واحد. فللحصول على المعلومات يجب الإتصال بالكمبيوتر الرئيسي المسمى الخادم عبر بروتوكولات معينة توصل الى ذلك.

قواعد بيانات لامركزية. وهذا يعني أنه لا يوجد مخزن مركزي واحد او خادم واحد. و انما مجموعة من الخوادم تم توصيلها مع بعضها البعضها لتخزين المعلوات بشكل لامدكزي.

قواعد بيانات موزعة. لا توجد مخازن للبيانات في الأصل. و إنما عقد في شبكة موزعة التي تحتوي على البيانات. العملاء متساوون ولهم حقوق متساوية.

كيف يتم تطبيق قواعد البيانات الكلاسيكية ؟

على الرغم من أنها قد استخدمت لفترة طويلة، الا أن تاريخها حافل بالعديد من القضايا و التي من اهمها :

الأمان. إذا كان شخص ما لديه حق الوصول إلى خادم المعلومات، كل البيانات يمكن يضاف عليها، تغييرها، او حدفها.

الموثوقية. فإذا كان هناك العديد من الطلبات على الخوادم، يمكن أن تنهار، و ستعحز عن تلبية رغبات الطلبات.

إمكانية الوصول. إذا كان الخادم المركزي به مشاكل، فلن يكون مالكه قادر على الحصول على المعلومات الخاصة به إلا إذا تم حل مشاكله.

معدلات نقل البيانات. إذا كانت الخوادم موجودة في بلدان أو قارات مختلفة، قد يصبح الاتصال بالخوادم صعب.

قابلية التوسع. الشبكات المركزية الصعب ان نزيد في قدرتها، نظرا لأن آلياتها محدودة دائما.

ما هي قواعد البيانات اللامركزية والموزعة ؟

يمكن لقواعد البيانات اللامركزية والموزعة أن تحل هذه المشاكل.

هل يمكن ل قواعد البيانات اللامركزية والموزعة حل مشكلة الأمن ؟

بما انه لا يوجد تخزين مركزي فمشاكل الأمان ستحل، كيف؟ في الأسطر القادمة توجة الإجابة!

هذا يعني أن جميع البيانات موزعة بين عقد الشبكة. إذا تمت إضافة شيء أو تعديله أو حذفه على أي جهاز كمبيوتر (عقدة)، فسيتم عرضه في جميع أجهزة الكمبيوتر بالشبكة. فإذا كانت لتعديلات القانونية سيتم قبولها، و العكس صحيح. (بشكل آلي تلقائي من الشبكة) سيتم نشر المعلومات الجديدة بين المستخدمين الآخرين في جميع أنحاء الشبكة. و الا سيتم تتزامن البيانات مع العقد الأخرى. وهكذا، فإن النظام يحدث وينظم نفسه ذاتيا . قواعد البيانات محمية من الهجمات المتعمدة أو التغييرات الغير مصرح بها التي يمكن ان تمس البيانات.

معدلات الموثوقية وسهولة الوصول ونقل البيانات ؟

يمكن للشبكات اللامركزية أن تتحمل الضغط الكبير على الشبكة.

Advertisements

جميع العقد في الشبكة لديها البيانات. لذلك، يتم توزيع الطلبات بين العقد. فإن الضغط لا يقع على جهاز كمبيوتر واحد، ولكن على كل شبكة. وفي هذه الحالة، تكون القدرة الإجمالية للشبكة أكبر بكثير من الخوادم المركزية.

وبما أن عدد الحواسيب (العقد) في الشبكة اللامركزية أو الموزعة كبير، فإن هجمات القراصنة ممكنة في حالة واحدة إذا كانت قدرة شبكة القراصنة أكبر بكثير من قدرة الشبكة اللامركزية. ولكن هذا سيكون هجوم مكلف للغاية، و يستحيل وصول القراصنة للهدف.

في الشبكات اللامركزية والموزعة يمكن للعميل (المستخدم) اختيار العقدة والعمل مع جميع المعلومات المطلوبة.

قابلية التوسع ؟

لا يمكن توسيع شبكة مركزية بشكل كبير.

في النموذج المركزي، يتم توصيل جميع العملاء إلى خادم خاص للعميل او مشترك من شركة معينة. يقوم الخادم فقط بتخزين كافة البيانات. لذلك، جميع الطلبات حول استقبال أو تغيير أو إضافة أو إزالة البيانات يمر عبر الكمبيوتر الرئيسي. ولكن موارد الخادم دائما ما تكون محدودة. وبالتالي، فإنه لا يستطيع القيام بعمله بفعالية إلا لعدد محدد من المشاركين (العملاء). إذا كان عدد العملاء أكبر، قد يتجاوز تحميل الخادم الحد الأقصي. لدى النماذج اللامركزية والموزعة لا يمكن الوقوع في مثل هذه المشاكل، لأن الحمولة ستكون مشتركة بين عدة أجهزة كمبيوتر في الشبكة و توسيع عقد الشبكة يكون لا نهائيا. فكلما توسعت و زادت عقد الشيكة زادت فعاليتها.

لا يمكن فهم كل شيئ عن النظام اللامركري الموزع٫ المشفر٫ البلوكيشين، العملات المشفرة، فقط من خلال قرءتكم لهذا المقال. حاول ان تكون من متتبعي موقع كريبتو عرب ليصلك كل جديد.