تداول سعر ريبل في مستويات حاسمة بين المقاومة و الانخفاض

يتم تداول سعر ريبل في مستوى مقاومة قوية بالقرب من مستويات 0.2740 دولار و 0.2760 دولار.

من المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض ما لم يكن هناك اختراق واضح أعلى من 0.2760 دولار.

لا يزال خط الاتجاه الهبوطي الهام هذا الأسبوع نشطًا مع وجود مقاومة بالقرب من 0.2735 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

يتم تداول سعر ريبل دون المقاومة الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي والبيتكوين. قد يوسع سعر XRP انخفاضه إلى ما دون 0.2700 دولار و 0.2680 دولار على المدى القريب.

تحليل تداول سعر ريبل

هذا الأسبوع ، بقي سعر ريبل في اتجاه هبوطي دون المستوى المحوري 0.2850 دولار مقابل الدولار الأمريكي. كسر XRP / USD العديد من الدعم الرئيسي بالقرب من 0.2780 دولار واستقر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

ارتفع التراجع الأخير إلى ما دون 0.2700 دولار وتم تداول السعر إلى أدنى مستوى شهري جديد عند 0.2668 دولار. في وقت لاحق ، كان هناك تصحيح صعودي فوق مستوى 0.2700 دولار. ومع ذلك ، واجه السعر مقاومة قوية بالقرب من مستوى 0.2760 دولار و المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

تم تشكيل قمة بالقرب من 0.2763 دولار والسعر آخذ في الانخفاض في الوقت الحالي. يتم تداول Ripple دون مستوى 0.2720 دولارًا ويختبر مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 0.2668 إلى 0.2763 دولار.

Advertisements

على الجانب السلبي ، يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 0.2700 دولار. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 61.8 % للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 0.2668 إلى 0.2763 دولار يقع بالقرب من منطقة 0.2700 دولار.

إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم 0.2700 دولار ، فقد يعيد السعر النظر في 0.2665 دولار. أي خسائر أخرى قد تدفع سعر الريبل إلى ما دون منطقة 0.26 دولار. تقع منطقة الدعم الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 0.2540 دولار.

على الجانب العلوي ، يواجه السعر مقاومة قوية بالقرب من مستويات 0.2740 دولار و 0.2760 دولار. والأهم من ذلك ، لا يزال خط الاتجاه الهبوطي الهام هذا الأسبوع نشطًا مع وجود مقاومة بالقرب من 0.2735 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

لذلك ، هناك حاجة لكسر واضح فوق خط الاتجاه ، 0.2760 دولار ، و المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة لتحقيق انتعاش لائق على المدى القريب. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 0.2850 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر ريبل في منطقة هبوطية تحت منطقة المقاومة 0.2760 دولار. لهذا السبب ، هناك خطر حدوث المزيد من الجوانب السلبية دون 0.2700 دولار و 0.2600 دولار ما لم يتمكن المضاربون على الارتفاع من دفع السعر مرة أخرى فوق 0.2760 دولار و 0.2800 دولار.