سوق المال المشفر لا يزال في خطر: تحليل عملة بينانس، ترون، بيتكوين كاش و لايتكوين

من المحتمل أن يشكّل إجمالي سوق المال المشفر نموذجًا هبوطيًا أدنى مستوى المقاومة عند 240 مليار دولار.

يتماسك سعر بيتكوين حاليًا دون مستويات المقاومة 8880 دولارًا و 9000 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس BNB بأكثر من 2٪ ، وكسر مؤخرًا مستوى المقاومة 21.00 دولار.

يتحرك سعر لايتكوين LTC ببطء نحو منطقة الدعم 60.50 دولار.

يكافح سعر البيتكوين كاش بمستوى الدعم الرئيسي البالغ 285 دولارًا و 280 دولارًا.

يكتسب سعر ترون TRX زخمًا ويتداول فوق مستوى المقاومة 0.0200 دولار.

تحليل سعر البيتكوين كاش

في الجلسات القليلة الماضية ، تم تصحيح سعر بيتكوين كاش BCH أقل بعد فشله في تجاوز مستوى المقاومة 300 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يتم تداول BCH الآن بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية البالغة 285 دولارًا و 280 دولارًا. إذا فشل المضاربون على الارتفاع في حماية مستوى الدعم 280 دولارًا ، فهناك خطر حدوث انخفاض موسع نحو مستوى الدعم 265 دولارًا.

وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 295 دولار. ومع ذلك ، فإن العقبات الرئيسية للثيران تقترب من مستويات 300 دولار و 305 دولار.

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تحليل عملة بينانس، ترون، بيتكوين كاش و لايتكوين

ظلت عملة بينانس BNB مرتفعة بشكل جيد فوق مستويات 19.50 دولار و 20.00 دولار. في الآونة الأخيرة ، ارتفع سعر BNB وكسر منطقة المقاومة 21.00 دولار. لقد ارتفع أكثر من 3% وهو يختبر مقاومة 21.20 دولار. قد تدفع أي مكاسب أخرى السعر نحو مستوى المقاومة 21.50 دولار.

يقع سعر لايتكوين Litecoin تحت الضغط وفشل مؤخرًا في الحفاظ على منطقة الدعم 62.00 دولار. و يتراجع حاليًا ويقترب من منطقة دعم 60.50 دولار. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 60.00 دولار ، والذي دونه يمكن أن ينخفض ​​السعر بشدة في الجلسات القادمة.

بقي سعر ترون TRX مدعومًا جيدًا بالقرب من مستوى 0.0190 دولار وبدأ مؤخرًا في حركة صعودية جديدة. ارتفع سعر TRX بالقرب من 4 % ويتداول الآن فوق مستوى المقاومة 0.0200 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستويات 0.0205 دولار و 0.0208 دولار.

سوق المال المشفر

بالنظر الرسم البياني لسوق العملة المشفرة لمدة 4 ساعات ، هناك العديد من العقبات تتشكل بالقرب من مستويات 235 مليار و 240.0 مليار دولار. يبدو أن هناك نموذج للرأس والكتفين على المدى القصير مع وجود دعم بالقرب من مستوى 225 مليار دولار. على الجانب العلوي ، هناك حاجة إلى كسر فوق 235 مليار دولار و 240 مليار دولار لتحقيق انتعاش لائق في سوق التشفير.

إذا كان هناك كسر سلبي دون مستوى الدعم عند 225 مليار دولار ، فقد يكون هناك انخفاض حاد في عملة بينانس، ترون، بيتكوين كاش و لايتكوين و العملات البديلة الاخرى.