بيتكوين على وشك الانخفاض العميق ما لم يكسر 9 آلاف دولار

يتم تداول سعر بيتكوين بزاوية هبوطية تحت مستوى المقاومة 8880 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يواصل السعر انخفاضه إلى ما دون مستويات الدعم 8640 دولار و 8600 دولار.

هناك نمط اختراق قصير المدى يتشكل مع مقاومة بالقرب من 8740 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

تبقى الدببة تحت السيطرة ما لم يرتفع السعر عن 8880 و 9000 دولار.

يقع سعر بيتكوين تحت ضغط أقل من 8880 دولارًا. سعر BTC قد ينخفض بشكل كبير إذا كسر مستوى الدعم عند 8640 دولار و 8600 دولار.

تحليل سعر بيتكوين

بالأمس ، رأينا نموذجين هبوطيين لعملة البيتكوين دون مستوى المقاومة 8880 دولار مقابل الدولار الأمريكي. بقي سعر BTC في منطقة هابطة دون مستوى 8800 دولار ومتوسط المتحرك البسيط ​​100 ساعة .

كان الرفض الأخير بالقرب من مستوى 8780 دولار ومتوسط المتحرك البسيط ​​100 ساعة. تم تشكيل قمة بالقرب من 8784 دولار قبل انخفاض السعر إلى ما دون 8700 دولار. تم تداول السعر دون 8680 دولارًا ، وهو يختبر حاليًا نطاق الدعم البالغ 8640 دولارًا.

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إذا كان هناك تصحيح صعودي ، فإن مستوى 8710 دولار يمثل مقاومة فورية. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 7878 إلى 8636 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 8710 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية في الجانب العلوي بالقرب من مستويات 8740 و 8750 دولار. والأهم من ذلك ، هناك نمط اختراق قصير المدى يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 8740 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

توجد مقاومة متوسطة بالقرب من مستوى 8730 دولار. ويمثل مستوى تصحيح فيب 61.8 % من الانخفاض الأخير من 8484 دولار إلى 8636 دولار. لذلك ، قد يكافح سعر البيتكوين لكسر منطقة المقاومة 8730 و 8750 دولار.

علاوة على ذلك ، يحتاج BTC إلى الصعود فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 8800 دولار و 8880 دولارًا للانتقال إلى منطقة إيجابية وبدء تعافي لائق. المقاومة التالية قريبة من 9000 دولار ، تليها 9250 دولار.

بالمقابل ، قد يستمر السعر في الانخفاض إذا فشل في الارتفاع فوق 8780 دولار و 8800 دولار و 8880 دولار. يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 8640 دولار. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 8600 دولار ، والذي من دونه من المرجح أن يتسارع السعر هبوطًا نحو مستوى الدعم 8500 دولار و 8300 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يواجه البيتكوين الكثير من المقاومة على الجانب العلوي ، بدءًا من 8780 دولارًا وحتى 9000 دولار. هناك حاجة لإغلاق يومي ناجح يتجاوز 9000 دولار لزيادة جديدة في الأيام المقبلة.