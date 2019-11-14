بيتكوين على وشك الانخفاض العميق ما لم يكسر 9 آلاف دولار

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يتم تداول سعر بيتكوين بزاوية هبوطية تحت مستوى المقاومة 8880 دولار مقابل الدولار الأمريكي.
من المرجح أن يواصل السعر انخفاضه إلى ما دون مستويات الدعم 8640 دولار و 8600 دولار.
هناك نمط اختراق قصير المدى يتشكل مع مقاومة بالقرب من 8740 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.
تبقى الدببة تحت السيطرة ما لم يرتفع السعر عن 8880 و 9000 دولار.
يقع سعر بيتكوين تحت ضغط أقل من 8880 دولارًا. سعر BTC قد ينخفض بشكل كبير إذا كسر مستوى الدعم عند 8640 دولار و 8600 دولار.
تحليل سعر بيتكوين
بالأمس ، رأينا نموذجين هبوطيين لعملة البيتكوين دون مستوى المقاومة 8880 دولار مقابل الدولار الأمريكي. بقي سعر BTC في منطقة هابطة دون مستوى 8800 دولار ومتوسط المتحرك البسيط 100 ساعة .
كان الرفض الأخير بالقرب من مستوى 8780 دولار ومتوسط المتحرك البسيط 100 ساعة. تم تشكيل قمة بالقرب من 8784 دولار قبل انخفاض السعر إلى ما دون 8700 دولار. تم تداول السعر دون 8680 دولارًا ، وهو يختبر حاليًا نطاق الدعم البالغ 8640 دولارًا.
إذا كان هناك تصحيح صعودي ، فإن مستوى 8710 دولار يمثل مقاومة فورية. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 7878 إلى 8636 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 8710 دولار.
تقع المقاومة الرئيسية في الجانب العلوي بالقرب من مستويات 8740 و 8750 دولار. والأهم من ذلك ، هناك نمط اختراق قصير المدى يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 8740 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.
توجد مقاومة متوسطة بالقرب من مستوى 8730 دولار. ويمثل مستوى تصحيح فيب 61.8 % من الانخفاض الأخير من 8484 دولار إلى 8636 دولار. لذلك ، قد يكافح سعر البيتكوين لكسر منطقة المقاومة 8730 و 8750 دولار.
علاوة على ذلك ، يحتاج BTC إلى الصعود فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 8800 دولار و 8880 دولارًا للانتقال إلى منطقة إيجابية وبدء تعافي لائق. المقاومة التالية قريبة من 9000 دولار ، تليها 9250 دولار.
بالمقابل ، قد يستمر السعر في الانخفاض إذا فشل في الارتفاع فوق 8780 دولار و 8800 دولار و 8880 دولار. يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 8640 دولار. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 8600 دولار ، والذي من دونه من المرجح أن يتسارع السعر هبوطًا نحو مستوى الدعم 8500 دولار و 8300 دولار.
بالنظر إلى الرسم البياني ، يواجه البيتكوين الكثير من المقاومة على الجانب العلوي ، بدءًا من 8780 دولارًا وحتى 9000 دولار. هناك حاجة لإغلاق يومي ناجح يتجاوز 9000 دولار لزيادة جديدة في الأيام المقبلة.
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