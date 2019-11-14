الرئيس التنفيذي لشركة فيتشين يقول إن ٩٩٪ من سعر التوكنات هي محض تكهنات

تام شمس - الخميس 14 نوفمبر 2019 02:44 مساءً - أثناء حديثه في جلسة اليوم في بلوك شو أسيا ٢٠١٩، اقترح مؤسس فيتشين "صني لو" أن قيمة التوكنات هي ترجيحية في معظمها.

وكانت جلسة النقاش بعنوان "خلق قيمة توكنات - هل المكاسب النقدية تعرقل ابتكار بلوكتشين؟" وشملت أيضًا إدي ترافيا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كوينسيليوم؛ وماثيو روزاك، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك في Bloq؛ وغريغ واسرمان، الرئيس المشارك للاستثمار الرئيسي في غالاكسي ديجيتال؛ ود. بافيل كرافشينكو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدستريبيوتد لاب. لكن تعليق لو كان الأبرز حيث قال:

"إن ٩٩٪ من قيمة التوكنات مرتبطة بالمضاربة، وليس بالقيمة التي يمكن أن يحققها الحل للمجتمع. ويؤدي هذا إلى إهدار العديد من الشركات الناشئة الكثير من الوقت في إنتاج و"بيع" التوكن، وفشلها في تطوير حلول للمواقع التي كانت تركز عليها في البداية."

عدم وجود ممارسات في تحديد قيمة مشاريع بلوكتشين

وعند مناقشة كيفية تحديد قيمة لمشاريع بلوكتشين في صناعة الابتكار الجديدة، سلط متحدثون آخرون الضوء على صعوبة تحديد قيمة للمشاريع القائمة على بلوكتشين.

Advertisements

في حين قال روسزاك إنه "لا توجد وسيلة للمضي قدمًا، ولا توجد ممارسة جيدة يمكنك النظر إليها وعكسها". "إنها في السنوات الأولى وكل شيء لا يزال جديدًا، لذلك من الصعب جدًا تحديد قيمة المشروعات القائمة على بلوكتشين. ونحن هنا نتعلم ونتطور في سوق مزعج تمامًا، وأعتقد أننا سنواصل تطوير هذا السوق".

وبنظرة أكثر تشككًا في قيمة صناعة التوكنات، أكد كرافشينكو على أن المستخدمين بحاجة إلى المشاركة في النظام البيئي وإنشاء شكل من أشكال "العملة" يكون مستقرًا بما يكفي للسماح باستخدامها بين الميزات المذكورة في المشروع.

وردت تافيا على ذلك بقولها: "ما هي العملة المستقرة؟ "لا أظن أن العملات التقليدية مستقرة"، مغيرة الجدل الدائر حول كيفية فصل قيمة التوكن عن قيمة المشروع نفسه.

كما أكد واسرمان على أن مسألة قيمة المشاريع المختلفة لا تزال مرتبطة إلى حد كبير بقيمة توكن هذا المشروع، وأن هذا يمكن أن يقوض الابتكار في بعض الحالات.