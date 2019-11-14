يجب على الاتحاد الأوروبي تنسيق لائحة العملات المشفرة ليصبح قائدًا عالميًا: رابطة الأسواق المالية في أوروبا

تام شمس - الخميس 14 نوفمبر 2019 02:44 مساءً - أوروبا لديها القدرة على أن تصبح رائدة على مستوى العالم في أصول العملات المشفرة إذا نجحت في إنشاء نهج مشترك لتنظيم القطاع.

هكذا تقول الحجة في تقرير جديد صادر عن مجموعة الدفاع عن الأسواق المالية، وهي رابطة الأسواق المالية في أوروبا (AFME)، في تقرير جديد نُشر يوم ١٤ نوفمبر.

يظل التنسيق هو الأولوية القصوى

يتضمن تقرير رابطة الأسواق المالية في أوروبا الجديد خمس توصيات لتحقيق التقارب الإشرافي في تنظيم أصول العملات المشفرة عبر المنطقة.

ومن أهم هذه الأمور هو وضع نظام تصنيف للأصول المشفرة لعموم أوروبا، والذي يمكن أن يعزز الفهم المشترك للمصطلحات والأنشطة المختلفة المتعلقة بأصول العملات المشفرة في الخدمات المالية.

حول هذه النقطة، تردد رابطة الأسواق المالية في أوروبا الحجة الأخيرة التي قدمتها المؤسسة المصرفية الألمانية Bankenverband، والتي شددت بالمثل على أن عدم الوضوح فيما يتعلق بوضع العملات المشفرة كعملة أو أصل يسهم في الارتباك بشأن الضرائب والمسائل التنظيمية الأخرى.

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وقد أكد جيمس كيمب العضو المنتدب ورئيس قسم التكنولوجيا في رابطة الأسواق المالية في أوروبا أنه:

"كان هناك ارتفاع سريع في تطوير أصول العملات المشفرة [...] ومع ذلك، لتحقيق هذه الفوائد، من المهم بشكل متزايد أن يتم تنظيم أصول العملات المشفرة على المستويين الإقليمي والعالمي لتعزيز الابتكار، مع تعزيز الاستقرار المالي و ضمان ملعب متكافئ."

تتضمن التوصيات الرئيسية الأخرى تحديد "التوقعات الواضحة" بشأن إصدار الأصول المشفرة، وتنفيذ "اللوائح القائمة على الأنشطة والتكنولوجيا غير الملائمة"، واستخدام اللوائح المعدلة الحالية للقطاع.

وفوق كل شيء، يجب أن يظل تحقيق تقارب الأطر التنظيمية مع المبادرات العالمية والإقليمية أولوية قصوى، وفقًا لرابطة الأسواق المالية في أوروبا.