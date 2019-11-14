البورصة السويسرية SIX تدرج منتجًا متداول في البورصة قائمًا على تيزوس مع "التجهيز"

تام شمس - الخميس 14 نوفمبر 2019 02:44 مساءً -

أدرجت بورصة SIX الرئيسية في سويسرا، منتجًا متداول في البورصة (ETP) يستند إلى تيزوس يمكّن المستثمرين من تحقيق دخل سلبي.

وقد تم تداول المنتج تحت الرمز AXTZ، من قبل شركة التكنلوجيا المالية "أمون" بالشراكة مع مؤسسة تيزوس. وتم إطلاقه مباشرة للتداول يوم ٥ نوفمبر.

عائدٌ سلبي

وفقًا لنظرة عامة على الأداة، فإن الهدف الاستثماري للمنتج المتداول في البورصة هو توفير التعرض لأداء تيزوس مع تحقيق عائد إضافي للمستثمرين من خلال ما يسمى "مكافآت التجهيز".

وبشكل مشابه لغيره من سلاسل بلوكتشين المستندة إلى إثبات الحصة (PoS)، يستطيع مستثمرو تيزوس أن يكسبوا بشكل سلبي شكلًا من أشكال "الفائدة" عن طريق تكديس - إيداع - التوكنات الخاصة بهم للحفاظ على الشبكة وكسب المكافآت.

و"التجهيز" - وهو مصطلح خاص بتيزوس - يمكّن أصحاب المصلحة من المشاركة في عملية التسيير والحوكمة من خلال تفويض عملاتهم إلى خدمة تفويض يختارونها.

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وبمجرد التفويض، يتم تعيين هذه الممتلكات في ارتباط مع الرصيد الكلي للخدمة، مع دفع المكافآت وفقًا لذلك بمجرد إصدارها من قبل الشبكة.

ووفقًا لأمون، ستقوم الشركة بفرض رسوم تبلغ ٢,٥٪ على العائدات من منتج أمون تيزوس المتداول في البورصة.

وبحسب ما ورد يتم تأمين الأصول الأساسية وإدارتها باستخدام منصة الحفظ التابعة لمؤسسة كوين بيز، وتقول آمون إنها تحتفظ بنسبة ١٠٠٪ من قيمة هذه الأصول في مخزن بارد.

إعادة تشكيل قطاع بلوكتشين

في شهر أكتوبر من هذا العام، اشتركت شركة وساطة العملات المشفرة "بيتكوين سويس" مع أمون لإطلاق منتج جديد متداول في البورصة مستندة إلى بيتكوين في بورصة SIX.

وتمتلك شركة أمون الآن ما مجموعه تسعة منتجات للعملات المشفرة مدرجة في SIX، بما في ذلك منتج متداول في البورصة مستند إلى ريبل، من بين منتجات أخرى.