بورصة العملات المشفرة "بيتستامب" تتوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع تعيين جديد

تام شمس - الخميس 14 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - عينت بورصة العملات المشفرة بيتستامب ومقرها لوكسمبورغ أندرو ليلارتايبين لقيادة جهود تطوير الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).

ففي بيان صحفي صدر يوم ١٣ نوفمبر، أعلنت بيتستامب أن ليلارتايبين ستنضم إلى الشركة لتوسيع تواجد البورصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "لتلبية المستوى المتزايد من الطلب على خدمات البورصة".

بيتستامب تكافح لإقامة وجود محلي في آسيا

قال ميها غرسر، الرئيس العالمي لتطوير الأعمال في بيتستامب، إن بورصة العملات المشفرة لديها بالفعل "سمعة ممتازة" في الغرب، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تأسيس وجود محلي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويرى غرسر أن هذا التعيين الجديد هو خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتأسيس التواجد في المنطقة وقال:

"إن معرفة أندرو بالأسواق المالية العالمية وخبرته في المنطقة تجعله مناسبًا تمامًا للإشراف على توسع بيتستامب في هذا السوق المهم للغاية." Advertisements

كما علق ليلارتايبين على منصبه الجديد:

"إن اعتماد العملات المشفرة في آسيا ينمو بوتيرة سريعة، وأسواق تداول السلع والأصول بشكل عام متطورة للغاية. وأنا أعتقد أن هناك حاجة كبيرة لنهج بيتستامب الناضج للعملات المشفرة في هذه المنطقة ونتطلع إلى توسيع وجودنا هنا."

عمل ليلارتايبين سابقًا في مؤسسات مالية كبرى مثل جي بي مورغان تشيس وCGS-CIMB Securities وساكسو بنك، حيث أدار أعمال التوزيع في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.