أنكورك كابيتال وذراع كوين ييز الاستثماري وآخرون يستثمرون ٤ ملايين دولار في شركة تحليلات العملات المشفرة "مساري"

تام شمس - الخميس 14 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - قادت أنكورك كابيتال جولة تمويل بقيمة ٤ ملايين دولار شهدت أيضًا تمويلًا من كوين ييز فنتشرز لصالح شركة تحليلات بلوكتشين "مساري".

من هم المستثمرون الجدد

في ١٣ نوفمبر، أعلنت شركة "مساري" أنها أغلقت جولة تمويل بقيمة ٤ ملايين دولار بقيادة أنكورك كابيتال، بمشاركة كبار المستثمرين الآخرين بما في ذلك كوين ييز فنتشرز وأنميس غروب وبلوكتشين كابيتال وكزين فند ومدير التكنولوجيا السابق بكوين ييز "بالاجي سرينيفاسان".

وتعتزم شركة تحليل البيانات استثمار الأموال المجمعة في زيادة أتمتة عملية استيعاب البيانات وقدرات إعادة التوزيع لعملاء السجل، مع توسيع عروض المنتجات التحليلية لمتخصصي العملات المشفرة.

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حيث قال مؤسس أنكورك كابيتال "جيف كلافيير"، الذي سينضم أيضًا إلى مجلس إدارة شركة مساري، إن الشركة ستقوم ببناء بنية تحتية تشتد الحاجة إليها مفقودة حاليًا في مجال العملات المشفرة. حيث قال:

"يقوم ريان والفريق في شركة مساري ببناء بنية تحتية ضرورية للغاية والتي توجد حاجة إليها حاليًا في نظام العملات المشفرة البيئي. فإذا كانت العملات المشفرة ستصبح فئة أصول رئيسية، فإنها تحتاج إلى بيانات ذات جودة مفتوحة وشفافة. ويعتبر فريق مساري من الرواد في هذا المجال، حيث قاموا ببناء أعمال قوية في سوق متقلب وغير متوقع."

وذكر الإعلان أيضًا أنه بالإضافة إلى الإفصاحات المجمعة والبيانات الكمية عن مئات التوكنات، أطلقت الشركة أيضًا مجموعة واسعة من أدوات الامتثال التي تستهدف السوق العالمية للأموال والبورصات والوسطاء الذين يستثمرون في العملات المشفرة.