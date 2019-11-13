مؤسس ترون جستين صن يعترف بالاستثمار في بورصة العملات المشفرة "بولونيكس"

تام شمس - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - اعترف جستين صن مؤسس شركة ترون (TRX) بأنه أحد المستثمرين الذين استحوذوا مؤخرًا على بورصة بولونيكس للعملات المشفرة من شركة التكنولوجيا المالية "سيركل".

حيث قال صن إنه كان أحد المستثمرين الذين استحوذوا على منصة التداول في بث مباشر نشرته صفحة بولونيكس الرسمية على تويتر يوم ١٢ نوفمبر. علاوة على ذلك، أشار إلى أن البورصة تعمل بشكل مستقل عن شركته، مؤسسة ترون.

ووفقًا لمنصة تحليلات سوق العملات المشفرة "نوميكس"، فإن بولونيكس هي بورصة العملات المشفرة الحادية عشرة من حيث الحجم، حيث تعالج ١٩,٥ مليون دولار على مدار ٢٤ ساعة في وقت كتابة المقالة. ويقدر موقع الويب أن أقل من ١٪ من حجم تداول العملات المشفرة يتم في بولونيكس.

وقد صرح صن إنه على الرغم من أن الأشخاص الجدد في مجال العملات المشفرة من الممكن أنهم لم يسمعوا قط عن بولونيكس، إلا أنه منذ حوالي عامين كانت هي واحدة من أكثر بورصات العملات المشفرة شهرة، حيث قال:

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"إن بولونيكس هي بالتأكيد واحدة من [...] أكبر البورصات."

أخبار استثمار صن تتبع إدراج ترون

في حين صرح صن اليوم بأن بولونيكس ستعمل بشكل مستقل عن مؤسسة ترون، إلا أن أخبار استثماره في المنصة تأتي في أعقاب إدراج ترون في قائمة بولونيكس. فحسبما أعلنت البورصة يوم أمس، يمكن للعملاء بدء نشر طلبات الحد لزوج ترون مقابل بيتكوين (BTC) وترون مقابل تيثر (USDT) وترون مقابل USD Coin (USDC).

ولم تتفاعل العملة بشكل كبير مع الأخبار وارتفعت بنسبة ١,٤٦٪ فقط خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليتم تداولها عند ٠,٠١٩ دولار في وقت كتابة المقالة، وفقًا لبيانات من كوين٣٦٠.