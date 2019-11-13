يو بي إس وشركة تكنولوجيا زراعية تستخدمان بلوكتشين للتحقق من شحنة للحم البقر من الولايات المتحدة إلى اليابان

تام شمس - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 09:51 مساءً - قامت شركة يو بي إس الأمريكية العملاقة للنقل والإمداد بتسليم شحنة لحم بقري مثبتة ببلوكتشين من الولايات المتحدة إلى اليابان. وقد أعلنت الشركة يوم ١١ نوفمبر أنها دخلت في شراكة مع شركة التكنولوجيا الزراعية هيرد إكس لدمج تكنولوجيا التغليف الخاصة بها في شبكة بلوكتشين لتتبع رحلة اللحم البقري من كانساس إلى اليابان.

وحسبما أعلنت شركة يو بي إس، شملت الشحنة التي تم تسليمها بشكل مشترك شبكة شركاء بلوكتشين طورتها هيرد إكس. وفي الوقت نفسه، قدمت يو بي إس أداة الرؤية الخاصة بها التي تتكامل مع تقنية بلوكتشين الخاصة بهيرد إكس وتسجيل التحديثات المباشرة، وتسجيل التفاصيل طوال الرحلة.

السفارة الأمريكية والمسؤولون اليابانيون يتحققون من لحوم البقر المسجلة على هيرد إكس

ذكرت يو بي إس أن البرنامج التجريبي كان مدعومًا من سفارة الولايات المتحدة في اليابان وأُعلن عنه في حفل عشاء خاص في طوكيو.

كما أفادت التقارير أن شريحة لحم غادرت كانساس يوم ٤ نوفمبر، وبعد ذلك وصلت إلى مطعم لحوم في طوكيو حيث تمكن الضيوف، بمن فيهم السفارة الأمريكية والمسؤولون اليابانيون، من مسح رموز QR للوصول إلى البيانات المتعلقة برحلة الطعام.

ولا تعتبر مبادرة بلوكتشين من يو بي إس هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام بلوكتشين لتعقب اللحوم. ففي نوفمبر ٢٠١٨، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها ستستخدم بلوكتشين لتتبع لحوم البقر لتزويد المستهلكين بمزيد من البيانات حول سلسلة التوريد الخاصة بها. وفي مارس ٢٠١٨، نفذت جي دي.كوم، عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، تقنية بلوكتشين لمراقبة اللحوم من مزرعة في أستراليا.