شركة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول المؤيدة للعملات المشفرة "ريفولوت" تحاول جمع ما يزيد عن ٥٠٠ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:56 مساءً - تتفاوض شركة ريفولوت البريطانية للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مع المستثمرين لجمع ما لا يقل عن نصف مليار دولار العام المقبل، وفقًا لتقارير رويترز يوم ١٢ نوفمبر.

ومنذ نهاية عام ٢٠١٧، سمح تطبيق ريفولوت لمستخدميها بإكمال المعاملات بالعملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين (BTC) ولايتكوين (LTC) وإيثريوم (ETH).

ووفقًا لوكالة رويترز، تعتزم ريفولوت جمع الأموال العام المقبل لتوسيع نشاطها وتوظيف موظفين جدد، وتوسيع شراكتها مع شركات الدفع فيزا وماستركارد. وقد قال نيكولاي ستورونسكي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للشركة:

"نريد جمع ما لا يقل عن ٥٠٠ مليون دولار من الأسهم المباشرة، وربما في مرحلة لاحقة، ما يصل إلى مليار دولار في شكل (دين) قابل للتحويل." Advertisements

كما قال ستورونسكي أن ريفولوت تعمل في تسويق سهل مع المستثمرين، وتتوقع أن تجمع إجمالي الأموال في الأشهر القليلة المقبلة. حيث قال إن الشركة تجري أيضًا مناقشات مع صناديق النمو المتأخرة والمستثمرين في الأسهم الخاصة، والتي يمكن أن يلتزم بعضها بما يتراوح بين ٥٠ و١٠٠ مليون دولار.

خطط توسع قوية

أعلنت الشركة لأول مرة عن خططها للتوسع في أستراليا والبرازيل وكندا واليابان ونيوزيلندا وروسيا وسنغافورة والولايات المتحدة يوم ٣٠ سبتمبر.

ووفقًا للتقرير، تم إطلاق ريفولوت في عام ٢٠١٥ وتضم حاليًا أكثر من ٨ ملايين عميل. وأوضح ستورونسكي أيضًا أن الشركة تعتزم زيادة عدد موظفيها إلى ٥٠٠٠ بحلول أواخر عام ٢٠٢٠ من ١٨٠٠ موظف حاليًا.

حيث تبحث الشركة حاليًا عن خبراء التكنولوجيا وعلماء البيانات وموظفي الدعم وخبراء الامتثال وكبار المسؤولين التنفيذيين. حيث قال ستورونسكي، "الآن، أود أن أقول إن ٦٠ في المئة من وقتي يُقضى في التوظيف."