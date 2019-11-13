باكت تخطط لطرح عقود بيتكوين آجلة بتسوية نقدية

تام شمس - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:56 مساءً - كشفت مدير العمليات آدم وايت أن عمليات تداول عقود بيتكوين الآجلة على منصة باكت من إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE) ستتوسع لتشمل خيار تسوية نقدية.
متحدثًا في مؤتمر إنفست: نيويورك يوم ١٢ نوفمبر، ذكر وايت أن باكت "لديها نية في تقديم عقد مدفوع نقدًا أيضًا" إلى جانب المنتج الحالي الذي تتم تسويته في بيتكوين.
طلب العملاء يحفز تطوير المنتجات
وفقًا لمصادر لم يُكشف عنها، على دراية بخريطة الطريق، سيتم عرض عقود بيتكوين الآجلة شهريًا التي تتم تسويتها نقدًا عبر غرفة المقاصة في سنغافورة، ICE Clear Singapore، ويتم تداولها في بورصة سنغافورة للعقود الآجلة. وتعتبر البورصة سهلة الوصول بواسطة متداولي العقود الآجلة المسجلين في إنتركونتيننتال إكستشينج في أي مكان في جميع أنحاء العالم.
وكما زعمت المصادر أن إنتركونتيننتال إكستشينج تجري مناقشات مع البنك المركزي الفعلي للولاية، سلطة النقد في سنغافورة، لكنها تستهدف تاريخ الإطلاق قبل نهاية عام ٢٠١٩.
ويُقال إن المنتج المحتمل تسويته نقديًا قد تم طرحه استجابةً لطلب العملاء وسيتم بناءً على البيانات المقدمة من عقد باكت الذي تتم تسويته فعليًا.
مجال عقود بيتكوين الآجلة
حسبما تم الإبلاغ سابقًا، فإن عقود باكت التي طال انتظارها - وهي الأولى من نوعها التي يتم تسويتها فعليًا في بيتكوين - بدأت في البداية في سبتمبر.
وقد اعتبر العديد من المعلقين أن تداول عقود بيتكوين الآجلة التي تتم تسليمها فعليًا، والتي تمنح المتداولين تعرضًا مباشرًا للأصل، يمثل قفزة للأمام من أجل القبول المؤسسي للعملة.
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