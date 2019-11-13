سوق التشفير و البيتكوين تحت الضغط: تحليل BCH ، BNB ، EOS ، TRX

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يكافح سوق التشفير و البيتكوين من اجل التعافي فوق منطقة المقاومة البالغة 235 مليار دولار.
يتداول سعر البيتكوين الآن أقل بكثير من مستويات المقاومة 9000 دولار و 8960 دولار.
سعر EOS آخذ في الانخفاض ويبدو أنه قد يعيد النظر في منطقة الدعم 3.35 دولار.
لا تزال عملة BNB تواجه الكثير من العقبات بالقرب من مستويات 22 دولار و 22.2 دولار.
يقترب سعر BCH من مستوى الدعم الرئيسي البالغ 285 دولارًا و 280 دولارًا.
سعر TRX يتجه نحو الانخفاض ويتداول الآن أدنى مستوى الدعم 0.02 دولار.
تحليل سعر البيتكوين كاش
في الساعات القليلة الماضية ، كانت هناك حركة هبوطية جديدة دون مستوى 295 دولار في سعر BCH مقابل الدولار الأمريكي. يقترب زوج BCH / USD الآن من مستويات الدعم الرئيسية البالغة 285 دولارًا و 280 دولارًا. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم 280 دولار ، فقد يمتد السعر في انخفاضه باتجاه 265 دولار.
وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 295 دولار. ومع ذلك ، فإن المقاومة الرئيسية بالقرب من مستويات 300 دولار و 305 دولارات ، والتي من المرجح أن يرتفع السعر فوقها.
تحليل أسعار العملات البديلة BNB و EOS و TRX
بدأ سعر EOS في الحركة الهبوطية بعد فشله في كسر مستويات المقاومة 3.65 دولار و 3.7 دولار. لا يتم تداول السعر دون مستوى 3.5 دولار ويبدو أنه قد يعيد النظر في منطقة الدعم 3.35 دولار. وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 3.55 دولار ، يليها 3.65 دولار.
يتم تداول سعر Tron الآن أسفل منطقة الدعم 0.02 دولار. اختبر سعر TRX مستوى 0.019 دولار وهو يتماسك حاليًا. وعلى الجانب العلوي ، يجب أن يرتفع السعر فوق 0.0198 دولار و 0.02 دولار لبدء زيادة جديدة. إذا لم يكن كذلك ، يمكن أن يختبر منطقة الدعم 0.0185 دولار.
وجدت عملة Binance الدعم بالقرب من مستوى 19.5 دولار وارتفعت مرة أخرى فوق مستويات المقاومة 21 دولار و 21.20 دولار. يتداول سعر BNB الآن فوق 21.50 دولار ، لكنه يواجه مقاومة قوية بالقرب من مستويات 22.00 دولار و 22.20 دولار.
بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات ل سوق العملة المشفرة ، كان هناك انخفاض جديد من أعلى مستوى عند 241 مليار دولار. ومع ذلك ، فإن سقف السوق لا يزال يحتفظ بمستويات الدعم الرئيسية عند 226 مليار دولار و 225 مليار دولار. إذا كان هناك كسر سلبي ، فقد تنخفض القيمة السوقية نحو الدعم التالي بالقرب من مستوى 217 مليار دولار.
على العكس ، يجب أن يتجاوز الحد الأقصى لسوق التشفير مستوى المقاومة عند 235 مليار و 240 مليار دولار. قد يؤدي الإغلاق الناجح فوق مستوى المقاومة عند 240 مليار دولار إلى بدء حركة صعودية جيدة في عملات البيتكوين وإيثيروم و TRX و LTC و EOS و Ripple و ADA و XLM و WTC و BCH و ICX على المدى القريب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.