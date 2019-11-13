سوق التشفير و البيتكوين تحت الضغط: تحليل BCH ، BNB ، EOS ، TRX

يكافح سوق التشفير و البيتكوين من اجل التعافي فوق منطقة المقاومة البالغة 235 مليار دولار.

يتداول سعر البيتكوين الآن أقل بكثير من مستويات المقاومة 9000 دولار و 8960 دولار.

سعر EOS آخذ في الانخفاض ويبدو أنه قد يعيد النظر في منطقة الدعم 3.35 دولار.

لا تزال عملة BNB تواجه الكثير من العقبات بالقرب من مستويات 22 دولار و 22.2 دولار.

يقترب سعر BCH من مستوى الدعم الرئيسي البالغ 285 دولارًا و 280 دولارًا.

سعر TRX يتجه نحو الانخفاض ويتداول الآن أدنى مستوى الدعم 0.02 دولار.

تحليل سعر البيتكوين كاش

في الساعات القليلة الماضية ، كانت هناك حركة هبوطية جديدة دون مستوى 295 دولار في سعر BCH مقابل الدولار الأمريكي. يقترب زوج BCH / USD الآن من مستويات الدعم الرئيسية البالغة 285 دولارًا و 280 دولارًا. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم 280 دولار ، فقد يمتد السعر في انخفاضه باتجاه 265 دولار.

وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 295 دولار. ومع ذلك ، فإن المقاومة الرئيسية بالقرب من مستويات 300 دولار و 305 دولارات ، والتي من المرجح أن يرتفع السعر فوقها.

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تحليل أسعار العملات البديلة BNB و EOS و TRX

بدأ سعر EOS في الحركة الهبوطية بعد فشله في كسر مستويات المقاومة 3.65 دولار و 3.7 دولار. لا يتم تداول السعر دون مستوى 3.5 دولار ويبدو أنه قد يعيد النظر في منطقة الدعم 3.35 دولار. وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 3.55 دولار ، يليها 3.65 دولار.

يتم تداول سعر Tron الآن أسفل منطقة الدعم 0.02 دولار. اختبر سعر TRX مستوى 0.019 دولار وهو يتماسك حاليًا. وعلى الجانب العلوي ، يجب أن يرتفع السعر فوق 0.0198 دولار و 0.02 دولار لبدء زيادة جديدة. إذا لم يكن كذلك ، يمكن أن يختبر منطقة الدعم 0.0185 دولار.

وجدت عملة Binance الدعم بالقرب من مستوى 19.5 دولار وارتفعت مرة أخرى فوق مستويات المقاومة 21 دولار و 21.20 دولار. يتداول سعر BNB الآن فوق 21.50 دولار ، لكنه يواجه مقاومة قوية بالقرب من مستويات 22.00 دولار و 22.20 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات ل سوق العملة المشفرة ، كان هناك انخفاض جديد من أعلى مستوى عند 241 مليار دولار. ومع ذلك ، فإن سقف السوق لا يزال يحتفظ بمستويات الدعم الرئيسية عند 226 مليار دولار و 225 مليار دولار. إذا كان هناك كسر سلبي ، فقد تنخفض القيمة السوقية نحو الدعم التالي بالقرب من مستوى 217 مليار دولار.

على العكس ، يجب أن يتجاوز الحد الأقصى لسوق التشفير مستوى المقاومة عند 235 مليار و 240 مليار دولار. قد يؤدي الإغلاق الناجح فوق مستوى المقاومة عند 240 مليار دولار إلى بدء حركة صعودية جيدة في عملات البيتكوين وإيثيروم و TRX و LTC و EOS و Ripple و ADA و XLM و WTC و BCH و ICX على المدى القريب.