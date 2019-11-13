البيتكوين يتطلع إلى أدنى مستوى شهري جديد دون 8.5 ألف دولار

يتم تداول سعر البيتكوين في اتجاه هبوطي أقل من 8800 دولار و 9000 دولار. يتراجع السعر حاليًا ويبدو أنه يكافح بالقرب من مستوى 8840 دولار. خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي يوم أمس نشط مع المقاومة بالقرب من 8920 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. يحتاج المضاربون للثيران لدفع السعر أعلى من 8840 دولار و 8920 دولار لبدء التعافي اللائق.

يكافح سعر البيتكوين لتحقيق مكاسب أعلى من 8800 دولار. في الآونة الأخيرة ، تم تداول BTC بسعر منخفض بلغ 8560 دولارًا وما زال يواجه خطر المزيد من الخسائر إلى ما دون 8500 دولار.

تحليل سعر البيتكوين

في الأيام القليلة الماضية ، البيتكوين وصل الى ادنى مستوى الذي تشكل بعد أن استقر أقل من 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن BTC يتبع اتجاه هبوطي أدنى من منطقة المقاومة 8880 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

كان التراجع الأخير إلى حد أن السعر تداول دون مستوى 8640 دولار. كان هناك كسر دون مستوى الدعم 8600 دولار والسعر المتداول بالقرب من 8550 دولار. تم تشكيل قاع شهري جديد بالقرب من 8560 دولار قبل أن يسترد السعر أعلى من 8700 دولار.

ومع ذلك ، يبدو أن السعر يواجه مقاومة قوية بالقرب من مستوى 8800 دولار ومتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ساعة. في الوقت الحالي ، يتراجع السعر ويتداول دون مستوى 8،780 دولار.

كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6 % من الموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 8560 إلى 8838 دولار. يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 8700 دولار.

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مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% في الموجة الأخيرة من المستوى المنخفض البالغ 8560 دولارًا إلى مستوى الارتفاع البالغ 8838 دولارًا يقع بالقرب من مستوى 8700 دولار. إذا كان هناك كسر سلبي دون مستوى 8700 دولار ، فهناك خطر حدوث المزيد من الجوانب السلبية. يقع الدعم التالي بالقرب من أدنى مستوى عند 8560 دولار.

أي خسائر أخرى يمكن أن تدفع البيتكوين إلى ما دون منطقة الدعم الرئيسية البالغة 8500 دولار. في السيناريو الهبوطي المذكور ، من المرجح أن يختبر السعر منطقة الدعم 8300 دولار على المدى القريب.

على الجانب العلوي ، هناك العديد من المقاومة ، بدءًا من 8800 دولار و متوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة. الأهم من ذلك أن خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي ليوم أمس نشط مع وجود مقاومة بالقرب من 8920 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

بالنظر إلى الرسم البياني، يواجه البيتكوين زيادة في ضغط البيع إلى ما دون 8800 دولار. إذا فشلت في البقاء فوق مستوى 8700 دولار ، فقد يكون هناك زخمًا هبوطيا للدفع إلى ما دون مستوى 8600 و 8500 دولار.