جاستن صن يؤكد إدراج ترون في بورصة بولونيكس

تام شمس - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - تم إدراج ترون (TRX)، وهي العملة الحادية عشر الأكبر من حيث القيمة السوقية، الآن في بورصة العملات المشفرة بولونيكس.

صن يؤكد إدراج ترون على بولونيكس

في تدوينة بتاريخ ٩ نوفمبر، أعلنت بورصة العملات المشفرة بولونيكس أنها مستعدة لإدراج العملة المشفرة اللامركزية في برنامجها، وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة ترون جستين صن يوم ١٢ نوفمبر عبر نشر تغريدة تقول "الأمر رسمي الآن".

بدءًا من اليوم، سيتمكن العملاء من بدء نشر طلبات الحد لترون مقابل بيتكوين (BTC) وترون مقابل تيثر (USDT) وترون مقابل يو إس دي كوين (USDC). وحسبما يُزعم، سيتم تمكين التداول الكامل "بعد وقت قصير من هذا التاريخ."

وتأتي هذه الأخبار بعد شهر تقريبًا من ورود أنباء تفيد بأن بورصة العملات المشفرة بولونيكس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها انفصلت من سيركل لتشكيل شركة جديدة تسمى بولو ديجيتال أسيتس. وقالت بولونيكس في ذلك الوقت أن هذا سيتيح للبورصة التركيز على احتياجات متداولي العملات المشفرة العالميين من خلال ميزات وأصول وخدمات جديدة لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

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ومع ذلك، لن تكون بولونيكس متاحة لعملاء الولايات المتحدة، وستعمل سيركل على إيقاف الخدمة لعملاء بولونيكس المتمركزين في الولايات المتحدة.

"شركة كبرى بقيمة ١٠٠ مليار دولار."

جاءت أهم الأخبار في نهاية أكتوبر، عندما أعلنت شركة سامسونغ الكورية للتكنولوجيا أنها تدمج دعم ترون في متجر التطبيقات اللامركزي، بلوكتشين كيستور.

وقد وصف صن، الذي ألمح سابقًا إلى هذه الخطوة، إياها بأنها صفقة مع "شركة ضخمة بقيمة ١٠٠ مليار دولار".

قبل أن تحصل بولو ديجيتال أسيتس على بولونيكس، أشارت الشائعات إلى أن صن كان تقود المجموعة الاستثمارية وراء عملية الاستحواذ، وهو ما نفاه لاحقًا.