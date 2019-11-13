اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في سيركل ينشئون شركة تداول عملات مشفرة خاصة

تام شمس - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - أسس اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة تمويل العملات المشفرة "سيركل" ومدير تنفيذي سابق بـ DRW شركة تداول عملات مشفرة خاصة تُسمى CMS Holdings.

المشروع الجديد

ذكر كوين ديسك يوم ١٢ نوفمبر أن الشركة هي مشروع مشترك بين المديرين التنفيذيين السابقين بسيركل دانييل ماتوشفسكي - الرئيس السابق لمكتب سيركل للتداول خارج البورصة في الشركة - والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا السابق جوليان كولارد سيغوين إلى جانب شريك ثالث. المؤسس الثالث هو الرئيس السابق للتداول في كمبرلاند (ذراع تداول العملات المشفرة لشركة الوساطة DRW) بوبي تشو.

ووفقًا لموقع الأخبار، قرر الثلاثة تجميع أكثر من ١٠ ملايين دولار. وبدأت الشركة التداول في الشهر الماضي. تقع CMS Holdings خارج جزر كايمان ولا تدير أموال المستثمرين الخارجيين. حيث أوضح تشو:

"نحن ننشر استراتيجيات تشبه إلى حد كبير صندوق التحوط في السوق، باستثناء أننا لسنا منظمين على هذا النحو." Advertisements

العملات المشفرة أكثر أمانًا الآن

تخطط CMS Holdings لاستثمار ٣٠٪ من رأس مالها في أكثر العملات المشفرة سيولة، مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، و٤٠٪ إلى ٥٠٪ في الأصول الرقمية الأقل تداولًا، مع بقاء الأموال المتبقية في الأسهم طويلة الأجل في مجال العملات المشفرة.

واعترف ماتوشفسكي، الذي غادر سيركل في أغسطس، بأنه لن يكون قد بدأ مثل هذه الشركة قبل بضع سنوات فقط بسبب المخاوف من المخاطر. حيث أوضح أنه:

"كانت هناك دائمًا فرصة غير صفرية لأن بيتكوين قد تتراجع وتموت ولن تعود أبدًا. [...] أصبح الأمر أكثر أمانًا الآن، لأنها لن تختفي على الأرجح."

ويعكس صدى تصريحاته بزيادة مشاركة الجهات الفاعلة المنظمة في مجال العملات المشفرة. وفي أحد الأمثلة الحديثة، أطلق مصرف العملات المشفرة SEBA ومقره سويسرا خدماته للمستثمرين المحترفين وعملاء المؤسسات.