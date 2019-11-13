منشئ C++ يرثي استخدامها في عملية تعدين بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - عبر بيارني ستروستروب، وهو عالم كمبيوتر دانماركي ومنشئ لغة برمجة C++، عن إحباطه من استخدامها في تعدين بيتكوين (BTC). وقد أدلى ستروستروب بتصريحاته خلال مقابلة في حلقة بودكاست لليكس فريدمان صدرت يوم ٧ نوفمبر.

وأثناء حديثه مع فريدمان، قدم ستروستروب نظرة شاملة حول تطور لغة C++ ومفاهيم اللغة وتطبيقاتها وكفاءتها. على الرغم من أن ستروستروب أشار إلى أن لغات البرمجة تحتوي عمومًا على قواعد مستخدمين كبيرة تستخدمها بطرق لم يتم تصميمها لها، إلا أنه عبر عن خيبة أمله من أن مصمم بيتكوين، ساتوشي ناكاموتو، اختار لغة C++ باعتبارها اللغة الأساسية لكتابة التطبيق الأصلي لرمز مصدر بيتكوين.

كميات فاحشة من الطاقة وحالات الاستخدام المشبوهة

تابع ستروستروب قائلًا: "عند إنشاء أداة، فأنت لا تعرف كيف سيتم استخدامها. فأنت تحاول تحسين الأداة من خلال النظر في كيفية استخدامها ومتى يقطع الناس أصابعهم لمحاولة منع حدوث ذلك، ولكن في الحقيقة، لا يمكنك التحكم في كيفية استخدام شيء ما."

وبالإشارة إلى سوء استخدام C++، أشار ستروستروب إلى الكميات الهائلة من الكهرباء المستخدمة في تعدين العملة الرقمية الرائدة، بالإضافة إلى انتشارها المزعوم بالأنشطة غير المشروعة.