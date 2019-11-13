جون مكافي: على السلطات ألا تتوقع من شركات العملات المشفرة إيقاف الجرائم

تام شمس - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - قال جون مكافي إنه ليس من مسؤولية شركات العملات المشفرة المساعدة في منع استخدام العملات المشفرة في الجريمة. وقد ألقى مكافي تصريحاته في مقابلة مع وكالة الأنباء ذا هيل التي مقرها واشنطن العاصمة يوم ١١ نوفمبر.

وجادل مكافي بأنه لا ينبغي للسلطات أن تطلب من شركات العملات المشفرة والمنصات التجارية مساعدتها في التحكم في استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة. وقال مكافي إنه يأمل في أن يسود "التأثير المجتمعي لمنح الناس الحرية من الحكومة المثقلة بالفساد" على "ما يمكن أن يلعبه جزء صغير من المجرمين في هذه التكنولوجيا". وأضاف:

"لا يمكنك أن تضع تلك المسؤولية على عاتقي كرجل أعمال. ولا يمكنك أن تطلب مني مساعدتك في منع ما قد يكون جريمة في المستقبل."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في أغسطس الماضي، كشفت شبكة مكافحة الجرائم المالية بالولايات المتحدة أن الوكالة قد شهدت زيادة كبيرة في تسجيلات تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالعملات المشفرة، والتي تجاوز عددها ١٥٠٠ في الشهر في ذلك الوقت.