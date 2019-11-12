باكسوس تُطلق بوابة عملات ورقية مع بورصة باينانس للعملات المشفرة كأول عميل لها

تام شمس - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - أصبحت بورصة العملات المشفرة الرائدة "باينانس" أول بورصة للعملات المشفرة تنفذ بوابة العملات الورقية لمشغل العملات المستقرة "باكسوس".

ففي ١٢ نوفمبر، أعلنت باكسوس عن إطلاق بوابة العملات الورقية، وهي خدمة تسمح لمستخدميها بالتبادل بين الدولارات والعملات المستقرة على أساس واحد إلى واحد.

تعميق التعاون

على الرغم من أن الخدمة متاحة لمستخدمي باكسوس منذ شهر مايو، فقد قامت باينانس بدمجها بالكامل، مما جعلها متاحة لجميع عملائها. وقد ألمح الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ تشاو إلى أن الشركتين يمكنهما تعميق تعاونهما بشكل أكبر في المستقبل:

"تعتبر بوابة العملات الورقية الجديدة أسرع وأبسط طريقة لتحويل الدولار الأمريكي لعملائنا على الإطلاق. ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع باكسوس لدمج حلول إضافية." Advertisements

وقد عملت الشركتان معًا في الماضي. ففي يونيو، سمحت شركة باكسوس لمستخدمها بإيداع عملة ورقية على نظامها الأساسي وجعل الرصيد يظهر مباشرة في العملات المستقرة PAX في حسابات باينانس الخاصة بهم.

في سبتمبر، اشتركت باينانس مع شركة باكسوس لإطلاق عملة مستقرة مشتركة جديدة مدعومة بالدولار الأمريكي ينظمها قسم الخدمات المالية لولاية نيويورك.

نظام قابل للتشغيل المتبادل

بالإضافة إلى بوابة العملات الورقية، أعلنت باكسوس عن واجهة برمجة تطبيقات ثانية (API) أطلق عليها اسم Stablecoin Swap والتي ستسمح بتبادل ١:١ بين العملات المستقرة المستندة إلى باكسوس. وأوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة باكسوس "تشارلز كاسكاريلا":