إتش تي سي تطلق التشغيل المحدود للهواتف الذكية باستخدام ميزة بورصة العملات المشفرة باينانس

تام شمس - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:48 مساءً - ستطلق شركة إتش تي سي للهواتف الذكية في تايوان إصدارًا محدودًا من إكزودس ١ يضم خدمات من قبل بورصة العملات المشفرة العالمية الكبرى "باينانس". وقد أعلنت الشركة أن إصدار باينانس من إكزودس ١ عن دعمها لسلسلة بلوكتشين العامة لباينانس، باينانس تشين، وكذلك نظيرتها اللامركزية باينانس ديكس يوم ١٢ نوفمبر.

تم دمج محفظة العملات المشفرة الأصلية في إكزودس ١ مع باينانس ديكس

أعلنت كل من إتش تي سي وباينانس عن الخبر في اجتماع مع باينانس في سنغافورة حضره الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشينغ لببنغ زاو ومدير الشؤون المالية وي تشو، وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف.

ويُعتبر الهاتف الذكي بإصدار باينانس إكزودس ١ أول هاتف في العالم يعمل ببلوكتشين يدمج بلوكتشين باينانس تشين.

وسيقوم إصدار باينانس من إكزودس ١ بدمج تطبيق محفظة العملات المشفرة زيون فولت الأصلي مع باينانس ديكس، مما يتيح للمستخدمين تداول العملات المشفرة على المنصة من الهاتف الذكي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحميل الهاتف الذكي الجديد مسبقًا مع تطبيق باينانس وترست واليت، حسبما ذكرت الشركات.

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وبسعر ٥٩٩ دولارًا، سيتوفر قريبًا هاتف إتش تي سي-باينانس المشفر على موقع إتش تي سي الرسمي. وسيكون العملاء قادرين على دفع السعر المعادل بالعملات المشفرة.

تشاو يشير إلى الترابط الكبير بين الهواتف الذكية وبلوكتشين

قال فيل تشين، الرئيس التنفيذي اللامركزي في إتش تي سي، إن الشركة تشارك رؤية باينانس للتمويل بلا حدود، مضيفًا أن الشركة متحمسة لدعم باينانس تشين وديكس. كما أعرب تشين عن أمله في أن تجلب الشراكة "نموذجًا جديدًا تمامًا لتبادل الأصول الرقمية والتفاعلات المقابلة".

وأشار تشاو إلى الترابط الرئيسي بين صناعات الهواتف الذكية والكتل العالمية، قائلًا إن الهواتف الذكية ستلعب دورًا حاسمًا في التبني الجماعي للعملات المشفرة، في حين أن العملات المشفرة سوف تجعل كل هاتف ذكي عبارة عن محطة بيع وجهاز دفع، مما يستبعد معظم الوسطاء الآخرون.