شركة علي بابا الفرعية "آنت فاينانشيال تختبر منصة بلوكتشين المؤسسية

تام شمس - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:48 مساءً - بدأت شركة التكنولوجيا المالية التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا، آنت فاينانشيال، في اختبار منصة بلوكتشين الخاصة بالمؤسسات.

فوفقًا للمحلل الإخباري المحلي سينا ​​فاينانس يوم ١٢ نوفمبر، أعلن جيلي لي، المدير الأول للإبداع التكنولوجي والتجاري في شركة آنت فاينانشال، عن التطوير في مؤتمر قمة بلوكتشين العالمي في ووزين. وقد تم الإبلاغ عن خطط الشركة لإطلاق منصة بلوكتشين الخاصة بها لأول مرة في سبتمبر من العام الماضي.

وخلال الحدث، قال لي إن المنصة - يطلق عليها اسم آنت بلوكتشين أوبن ألاينس - ستعمل بعد ثلاثة أشهر من فترة الاختبار. وتهدف المنصة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السماح لها بخفض التكاليف وتوسيع نطاق وصولها.

ليست مفتوحة جدًا

في حين يتضمن اسم المنصة كلمة "مفتوح"، أوضح لي أنه لن يتمكن الجميع من تشغيل عقد الشبكة. فخلال مقابلة يوم ١١ نوفمبر مع موقع الأخبار المحلي CCValue، قال:

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"بالنسبة لاختيار مشغلي العقدة، فنحن أكثر حذرًا. [...] لأنه لتكوين شبكة ذات قيمة موثوق بها، لا يحتاج الأمر فقط إلى أن تكون عقدة محاسبية متفق عليها، ولكنها تحتاج أيضًا إلى تقديم موافقات موثوقة."

وقال لي إن المؤسسات التعليمية وشهادات الاعتماد هي أكثر مشغلي العقدة المرغوبة لأنها ستضفي ظاهريًا مصداقية على بلوكتشين. كما سيتم اختيار شركاء العقدة بناءً على الصناعات التي يعملون فيها، مع عدم وجود موقع فعلي في البلد. ولم يتم الإعلان عن أي مؤسسة مكلفة بتشغيل العقدة حتى الآن.

في سبتمبر، عقدت آنت فاينانشيال شراكة مع شركة الأدوية العملاقة باير كورب ساينس، مالك شركة مونسانتو، لتطوير حل سلسلة بلوكتشين لمجال الأغذية والمحاصيل.