سعر Ripple لا يزال في خطر المزيد من الخسائر

يتم تداول سعر Ripple في منطقة هبوطية تحت مستوى المقاومة 0.284 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يكافح السعر للحفاظ على منطقة الدعم الرئيسية بالقرب من مستوى 0.27 دولار.

خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي يوم أمس نشط مع المقاومة بالقرب من 0.28 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

يواجه سعر Ripple مهمة شاقة مقابل الدولار الأمريكي وعملة البيتكوين. من المرجح أن يستمر سعر XRP في الانخفاض طالما يتداول أدنى من 0.282 و 0.284 دولار.

تحليل سعر Ripple

في الساعات القليلة الماضية ، كانت هناك زيادة في عمليات البيع على Ripple تحت منطقة المقاومة 0.284 دولار مقابل الدولار الأمريكي. اتبع XRP / USD في الغالب مسار هبوطي أدنى من 0.28 دولار ومتوسط الحركة البسيط 100 ساعة.

انخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى تم تداوله إلى أدنى مستوى أسبوعي جديد بالقرب من 0.2682 دولار. في الوقت الحالي ، يصحح السعر ارتفاعًا أعلى من 0.272 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 0.2852 إلى 0.2682 دولار.

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ومع ذلك ، هناك العديد من المقاومة لسعر Ripple على الجانب العلوي بالقرب من مستويات 0.2765 و 0.278 دولار. علاوة على ذلك ، يقع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 0.2852 إلى 0.2682 دولار بالقرب من مستوى 0.2765 دولار.

الأهم من ذلك أن خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي ليوم أمس نشط مع وجود مقاومة بالقرب من 0.28 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. يقع متوسط الحركة البسيط 100 ساعة أيضًا بالقرب من خط الاتجاه و 0.28 دولار ليكون بمثابة حاجز للثيران.

وبالتالي ، فإن الاختراق الواضح فوق خط الاتجاه ، 0.28 دولار و متوسط الحركة البسيط 100 ساعة يمكن أن ببدأ زيادة جيدة. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 0.284 دولار ، وفوق ذلك توجد فرص لمزيد من الصعود نحو منطقة المقاومة 0.3 دولار.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 0.27 دولار. إذا كان هناك اختراق هبوطي آخر دون مستوى الدعم 0.27 دولار ، فقد ينخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى عند 0.2682 دولار. الدعم الرئيسي التالي على الجانب السلبي يقع بالقرب من مستويات 0.265 دولار و 0.264 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر Ripple بوضوح في منطقة هابطة دون مستويات المقاومة 0.28 دولار و 0.284 دولار. هناك حاجة لإغلاق مقنع فوق 0.284 دولار حتى يتحرك السعر إلى منطقة صعودية. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهناك خطر حدوث المزيد من الخسائر أقل من 0.27 دولار.