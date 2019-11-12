إير بي إن بي تقبل الحجوزات الآن ببيتكوين وشبكة البرق المسرعة عبر تطبيق "فولد"

تام شمس - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:52 صباحاً - أعلنت شركة مدفوعات بيتكوين "فولد" عن دعمها لشركة إير بي إن بي العملاقة لمشاركة المنازل، وذلك حسبما أعلنت الشركة يوم ١١ نوفمبر. الآن يمكن للمستخدمين الحصول على ٣٪ مرة أخرى في بيتكوين (BTC) على كل إقامة وتجربة حجزت على إير بي إن بي.

بطاقات هدايا إير بي إن بي بقيمة ٢٥ دولارًا و١٠٠ دولار لبيتكوين

إير بي إن بي مدرجة الآن في برنامج المكافآت الخاص بالشركة والذي يسمى "فولد كيكباكس". ويدعم البرنامج شبكة البرق المسرعة (LN) لبيتكوين من الطبقة الثانية مما يسمح بشراء بطاقات الهدايا من بيتكوين مع استرداد نقدي بنسبة ٣٪. حاليًا، تقدم فولد بطاقات هدايا بقيمة ٢٥ دولارًا أو ١٠٠ دولار على موقعها على الويب.

تم إطلاق برنامج فولد كيكباكس، الذي تم إطلاقه في يوليو ٢٠١٩، ويدعمه بالفعل بعض تجار التجزئة ذوي الأسماء الكبيرة بما في ذلك أمازون وستاربكس وأوبر. ومع ذلك، يعمل التطبيق في بلدان محددة بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وأيرلندا والمكسيك والمملكة المتحدة، اعتمادًا على العلامة التجارية المحددة. وتتوقع الشركة طرح الخدمات في أوروبا في المستقبل القريب.

وفي أواخر سبتمبر ٢٠١٩، جمعت شركة فولد ٢,٥ مليون دولار لتوسيع برنامجها من خلال خيار دفع العملات الورقية. وقد تمت إضافة الميزة الجديدة في أواخر سبتمبر ٢٠١٩ وتسمح لمستخدمي فولد بإنفاق كل من العملات الورقية وبيتكوين في متاجر التجزئة على الإنترنت والمتاجر عبر الإنترنت بإضافة بطاقة ائتمانهم أو محفظة بيتكوين لايتنينغ. وحتى الآن، يقبل تطبيق فولد بيتكوين فقط، حسبما تقول الشركة.