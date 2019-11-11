باكت تُطلق حل حفظ بيتكوين "حيوي" بعد أن أعطتها نيويورك الضوء الأخضر

تام شمس - الاثنين 11 نوفمبر 2019 10:48 مساءً - أعلنت منصة تداول بيتكوين المؤسسية "باكت" أنها أطلقت ميزة الحراسة لقاعدة عملائها بالكامل بعد الموافقة التنظيمية.

باكت: خدمة الحفظ هي "رابط حيوي" في اعتماد بيتكوين

في أحد التدوينات في ١١ نوفمبر، قالت باكت إنها تلقت الضوء الأخضر من دائرة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) لتقديم خدمات الوصاية لأي مؤسسة. وفي السابق، كان الخيار متاحًا فقط لأولئك الذين يتداولون في عقود بيتكوين الآجلة.

وتعليقًا على الإصدار، وصفت باكت أداة الحفظ بأنها "الرابط الحاسم في الاعتماد المؤسسي لبيتكوين".

"يتطلب تخزين الأصول الرقمية بأمان اتباع نهج شامل للحفظ. وتحتاج المؤسسات والمستثمرون المتطورون إلى أكثر من التكنولوجيا الحديثة. فهم يتطلبون بنية تحتية مثبتة، وضوابط تشغيل قوية، ومراقبة مستقلة". Advertisements

المستثمرون ينتظرون رد فعل السعر

حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن مجال العملات المشفرة الأوسع يتطلع بشدة إلى ظهور حلول الحفظ في أعقاب العروض الأولية للعقود الآجلة التي بدأت في عام ٢٠١٧.

من بينهم مايك نوفوغراتز، المستثمر المتسلسل الذي حدد مؤخرًا عرض باكت باعتباره جزءًا من التحول الأساسي لجاذبية بيتكوين المؤسسية.

حيث قال في مقابلة أجريت معه أواخر الشهر الماضي: "لكن الأهم من ذلك، أنهم حصلوا على حل الحفظ الذي يأتي للتو عبر الإنترنت... وهي خدمة حفظ عالمية المستوى تتيح لعدد أكبر من الناس الشعور بالراحة تجاه الأمر".

وقد سجلت عقود بيتكوين الآجلة في باكت أرقام قياسية جديدة خاصة بها في الأيام الأخيرة، حيث تتم تداول ١٥ مليون دولار يوميًا.