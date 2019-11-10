آيدكس تدعي إيجاد "حل توسيع بدون حدود لإيثريوم"

تام شمس - الأحد 10 نوفمبر 2019 09:00 مساءً -

تدعي آيدكس، البورصة اللامركزية (DEX) المسؤولة عن أكثر من ٤٠٪ من جميع معاملات DEX، أنها كونت "حل توسيع بدون حدود" لشبكة إيثريوم.

١٠٠٠ مرة أسرع

في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى كوينتيليغراف، تدعي آيدكس أن نظامها، الذي يطلق عليه اسم التقسيمات التفاؤلية المحسنة، يصل إلى نهاية حد الكتل خلال ١٠ دقائق. وتقول الشركة أيضًا إن هذا أسرع بنحو ١٠٠٠ مرة من مجموعة التقسيمات التفاؤلية (ORS) التي طورتها منظمة تطوير قابلية توسيع إيثريوم "بلازما غروب" - والتي حققت نهائية الكتل خلال أسبوعين.

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حيث يتم توسيع نطاق الحلول التراكمية عن طريق نقل الحساب خارج السلسلة ودفع النتيجة إلى الشبكة لاحقًا. يضمن كل من التقسيمات التفاؤلية المحسنة والتقسيمات التفاؤلية شرعية البيانات من خلال قيام المدققين بتحليل البيانات المنشورة على السلسلة.

هناك العديد من التطبيقات الممكنة

تقدم هذه التكنولوجيا مجموعة من حالات الاستخدام. والفرق بين البروتوكولين هو أن التقسيمات التفاؤلية المحسنة تنشر البيانات فقط خارج السلسلة ما لم يقم المدقق بتشغيل فحص توفر البيانات. وبفضل هذا التغيير، يقال إن النظام الجديد لديه إمكانيات غير محدودة للتوسع، ويمكنه التعامل مع التطبيقات الأكثر تعقيدًا.

وقد اقترح أليكس ويرن، الرئيس التنفيذي لشركة آيدكس، في تغريدة نُشرت يوم ٦ نوفمبر، أن أنظمة الدفع الخاصة بنقطة البيع يمكن أن تستخدم التقسيمات التفاؤلية المحسنة في خدمة مدفوعات غير قابلة للحراسة قابلة للتطوير "يمكن أن تتطابق مع إنتاجية فيزا". كما اقترح أن الحل سيسمح بإجراء تحويلات مجانية فورية لأصول ألعاب الفيديو التي تم ترقيمها كتوكنات غير قابلة للاستبدال.